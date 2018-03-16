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Rize’de yılın doktorları ödüllerini aldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2018 16:40 | Son Güncelleme

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Uzm.Dr.

Rize’de yılın doktorları ödüllerini aldı

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Uzm.Dr. Serkan Akın ve Aile Hekimi Dr. Dilek Ercan Köse Rize’de yılın doktoru seçildi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Serkan Akın ve Halk Sağlığı Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Aile Hekimi Dr. Dilek Ercan Köse Rize’de yılın doktoru seçildi. Sağlık Bakanlığı tarafından "14 Mart Tıp Bayramı" etkinlikleri kapsamında Rize’de yılın doktoru seçilen hekimlerimiz İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe ile eşliğinde ödüllerini Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan tarafından aldı. Rize Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, yaptığı açıklamada, "İlimizde yılı hekimi seçilen Serkan Akın’ın kanser hastalarına sadece bir hekim değil, yeri geldiğinde bir kardeş, bir oğul gibi sıcak davranan, sürekli moral ve motivasyon aşılayan, hastalarını gece ve hafta sonları dahil sürekli ziyaret eden, hatta çiçek, çikolata alıp moral olsun diye hastalarını köydeki evlerinde bile ziyaret edecek kadar mütevazi, görev aşkı ve insan sevgisi yüksek bir hekimdir. Ayrıca çalışmaları mesai arkadaşları ve hastane idaresinde takdirle karşılanmaktadır” dedi.
Tepe, diğer yılın hekimi seçilen aile hekimi Dilek Ercan Köse için ise yaptığı değerlendirme, “Karşılaştığı sorunlara hızlıca ve insan odaklı bulduğu etkin çözümlerle herkesin takdirini kazanan gerek hastalarla gerekse de tüm sağlık personeli ile en üst seviyede dostane diyaloglar kuran, gece gündüz çalışıp yorulmak bilmeyen bir hekimimizdir” ifadelerini kullandı.

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