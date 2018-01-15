HABER

Romatizma artık gençleri de etkiliyor!

SAĞLIK HABERLERİ | 15.01.2018 11:19 | Son Güncelleme 5 saat önce

Kas-iskelet sistemini etkileyen ama aynı zamanda iç organ tutuluşları da yapabilen romatizma bilinenin aksine gençlerde de sık görülüyor. “Her ne kadar halk arasında romatizma yaşlıları etkileyen etkileyen bir hastalık olarak bilinse de esas olarak iltihabi ve ciddi organ tutuluşları yapabilen romatizmal hastalıklar, gençleri de etkiliyor” diyen Liv Hospital Ulus Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Şenol Kobak bilinmeyenleri anlattı.

Romatizma artık gençleri de etkiliyor!

Çocukluk yaşında sıklıkla görülen romatizmal hastalıklar arasında akut romatizmal ateş, ailesel Akdeniz ateşi, juvenil kronit artrit sayılabilir. Ülkemizde en sık görüleni ailesel Akdeniz ateşidir. Çocukluk yaşından itibaren başlayan tekrarlayan karın ve göğüs ağrıları, ateş yüksekliği, kas ve eklem ağrıları ile karşımıza çıkabilir. Yine çocuk yaşta eskiden daha sık olarak görülen başka bir hastalık, akut romatizmal ateştir. Genelde boğaz enfeksiyonunu takiben, eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlığı, ateş yüksekliği, deri döküntüleri, kalp ve beyin tutuluşu bulguları ile seyredebilir.

EL, PARMAK EKLEMLERİNDE RENK DEĞİŞİKLİĞİ OLUR

Juvenil kronik artrit ise farklı eklem tutuluşları, bazen de bu eklemlerde deformasyon yapabilen bir başka çocukluk romatizmasıdır. Yine daha çok genç doğurgan yaştaki kadınları etkileyen bir hastalık grubu bağ doku hastalıklarıdır. Bu hastalıkların en önemli özellikleri el parmak eklemlerde renk değişikliği (Raynaud) ve iç organ tutuluşlarıdır. Romatoid artrit en sık görülenidir ve toplumun yüzde 1'ini etkiler.

SPONDİL ARTRİTLER GENÇ ERKEKLERİ ETKİLER

Sistemik lupus eritematoz, öncelikle genç kadınlarda görülür. Genelde küçük el eklemlerinin yanı sıra, akciğer, kalp, böbrek, beyin gibi ciddi organ tutuluşları yapabilir. Spondil artritler genelde genç erkekleri etkiler. Tüm omurga ve sakroiliak eklem yanı sıra, periferik eklem tutuluşu, göz ve bazen de kalp kapak tutuluşlarına sebep olabilir.

HEDEFE YÖNELİK İLAÇLAR KULLANILIYOR

Romatizmal hastalıkların tanısı, klinik, laboratuar, radyolojik tetkikler sonucunda konulur. Hastadan alacağımız çok iyi bir anamnez (öykü) ve fizik muayene bulguları, hangi tetkikleri isteyeceğimiz konusunda yönlendirici olur. Hastada bir bağ doku hastalığı düşünüyorsak bir tarama testi olan antinuklear antikor (ana) bakmak gerekir. Yine romatoid artrit düşünüyorsak son yıllarda kullanılan Anti-CCP antikor testi de yardımcı olur. İltihabi romatizmal hastalıkların tedavisinin amacı, hastalığı remisyona sokmaktır. (Hastalıksız bir dönem.) Son yıllarda kullanılan hedefe yönelik biyolojik ilaçlar ise iltihabi hastalıkların tedavisinde yeni bir çağ açmıştır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Romatizma Romatoloji Liv Hospital Prof. Dr. Şenol Kobak

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme

Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Nüfusu 500 bini geçen 12 il, büyükşehir olacak

Nüfusu 500 bini geçen 12 il, büyükşehir olacak

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

İlginizi Çekebilir

Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!

Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!

Türkiye hakkında korkutucu tahmin ‘Zika virüsü 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılacak'

Türkiye hakkında korkutucu tahmin ‘Zika virüsü 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılacak'

Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı

Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı

Tehlikeli virüs alarmı! Önümüzdeki haftaya dikkat

Tehlikeli virüs alarmı! Önümüzdeki haftaya dikkat

Diğer Haberler
Kışın daha rahat kilo vermek için bu önerilere kulak verin

Kışın daha rahat kilo vermek için bu önerilere kulak verin

Gribe mi yoksa grip benzeri bir hastalığa mı yakalandınız?

Gribe mi yoksa grip benzeri bir hastalığa mı yakalandınız?

Çocuğunuzu bronşiolitten korumanın 10 altın kuralı

Çocuğunuzu bronşiolitten korumanın 10 altın kuralı

Op. Dr. Temizgönül: Obezite cerrahisi yaşı, ergenlik çağına kadar geriledi

Op. Dr. Temizgönül: Obezite cerrahisi yaşı, ergenlik çağına kadar geriledi

Türkiye dünyanin en obez dördüncü ülkesi!

Türkiye dünyanin en obez dördüncü ülkesi!

Uzun vadeli fitness yaparken bunlara dikkat edin!

Uzun vadeli fitness yaparken bunlara dikkat edin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.