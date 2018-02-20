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Romatizma iç organları da etkiliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2018 16:21 | Son Güncelleme

Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, 'Romatizma ülkemizde ve dünyada son derece yaygın bir hastalık olduğunu ve iç organlara da zarar verdiğini' söyledi.

Romatizma iç organları da etkiliyor

Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, romatizmanın bebek, genç, yaşlı farkı gözetmeksizin 120 milyon insanın hayat kalitesini düşürdüğü araştırmalar tarafından ortaya çıktığını ifade etti. Kısacık, her yaştan insan grubunda görülebilen romatizma genetik yollarla veya tam olarak bilinmeyen farklı enfeksiyon ve metabolik nedenlerle görülebildiğini kaydetti. Kilolu ve hareketsiz insanlarda ise hastalığın daha şiddetti seyredebildiğini vurgulayan Kısacık, romatizmanın toplumda kas ve iskelet sistemi hastalığı olarak bilinen romatizma iç organların çalışmasını da bozabildiğini ifade etti. Kısacık, romatizmanın sadece eklem ağrılarına sebep olan bir hastalık olmadığını belirterek, "Halkımız romatizmayı yalnızca eklemleri etkileyen ve ağrılara sebep olan bir hastalık olarak görüyor. Ancak romatizma iç organları da etkileyerek hayati tehlike oluşturabiliyor. Romatizmadan etkilenen organların başında kalp, akciğer ve böbrekler geliyor. Romatizmanın küçümsememesi ve tıbbi tetkik yaptırılması çok önemli” diye konuştu.

Tedavinin gecikmesi durumunda oluşabilecek durumlardan bahseden Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, “Romatizma hastalıkları çoğu insana basit geliyor olabilir. Bir kalemi tutmak, musluğu açmak, pencereyi kapatmak gibi eylemler normal insanların gün içerisinde zorlanmadan yaptığı şeylerdir. Ancak, eklem tutulması ve hasara bağlı fonksiyon kaybı kişinin eklemlerini çok rahat kullanamamasına, bu en temel ihtiyaçlarını dahi yerine getirmekte zorlanmasına sebep olur. Kronik deformitenin ilerlemesi sonucunda ise hasta günlük rutinlerini dahi yerine getirmekte zorlanacaktır“ dedi.

Romatoloji Bölümü Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, iltihabi hastalıkların organlara etkisinin bir anda belirmediğini ifade ederek, “Hastalık eklemlerde kızarıklık, eklem ağrısı, şişlik, hareket kaybı, ısı fazlalaşması gibi belirtilerle meydana çıkar. Oluşan atağın şiddetine göre eklemlerde hasar oluşabilir veya tamamen hasarsız atlatılabilir. Eklemlerde iltihaplanma kronikleşmişse, eklemin çevresi ve kemikte şekil bozukluklarına sebep olabiliyor. Bu gibi durumlarda ise eklemde, deformite dediğimiz kalıcı hasarlar meydana gelir, hastalığın şiddeti ile orantılı olarak da organlarda tutulum olabilir" diye konuştu.

Romatizma tedavisi şart

Kısacık, "Romatizma, uzmanlar tarafından kronik hastalık olarak tanımlanıyor. Bu nedenle çoğu romatizma hastalığın tedavisi tamamen mümkün değil ancak kontrol altına alınabiliyor. İlaç tedavisi uygulanırken hastalığın şiddetine bağlı olarak doz dengelemesi yapılıyor. Hastalık kontrol altına alınsa dahi birden alevlenebileceği için hiçbir şikayet olmasa da sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. Genellikle ilaçla tedavi gerçekleştiriliyor’’ diye konuştu.

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Romatizma Doç. Dr. Bünyamin Kısacık

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