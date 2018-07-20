Romatizma nedir? Romatizma neden olur? Romatizmal hastalıklar nelerdir?

Romatizma eklemlerin aşırı yıpranması nedeniyle ortaya çıkıyor. Romatizma, kişinin yaşam kalitesini düşürüyor. Vücuttaki bütün eklemleri etkileyebilen romatizmada en çok dizler, parmaklar ve kalçalar tutulabiliyor. Kadınlarda erkeklere oranla romatizmaya yakalanma ihtimali daha fazla. Romatizmada kaplıca tedavisi, vücut direncini artırıp genel durumu düzeltebiliyor. Uzmanlar, hekim kontrolünde gerekirse fizik tedaviyle birlikte kaplıca tedavisinin etkili olacağına dikkat çekiyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aydın Ender Süzer, hastanın yaşam kalitesini düşüren romatizma ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. ROMATİZMANIN 100'DEN FAZLA ÇEŞİDİ VAR



Romatizma kelimesinin Yunanca "rheuma" kökünden geldiğini ifade eden Dr. Aydın Ender Süzer, “Bu kelime "akma" yani "hareket"i ifade eder. Romatizma oldukça genel bir terimdir ve kemik, kas ve eklemlerin etrafındaki ağrı, bunun yanı sıra şişlik, kızarıklık, ısı artışı ya da hareket kısıtlılığını ifade etmek için kullanılır. Romatizma deyince tek bir hastalık değil, bazıları sık bazıları ise oldukça nadir görülen 100’den fazla hastalıktır. Artritin kelime anlamı vücuttaki bir veya daha fazla eklemde görülen yangı, değişik sebeplerle görülen eklem harabiyetidir” diye konuştu.

YAŞLANDIKÇA ZEDELENME KOLAYLAŞIYOR



Romatizmanın genel sebebinin eklemlerin aşınması ve yıpranması olduğunu ifade eden Dr. Aydın Ender Süzer, şunları söyledi: “Eklemler bir kemiği diğerine bağlayan, kemiklerin serbestçe hareket edebilmelerine izin veren yapılardır. Kemiklerin son bölümünde eklemler kıkırdak olarak adlandırılan sert, lastik kıvamında bir materyal ile örtülmüşlerdir. Biz yaşlandıkça bu eklem kıkırdağı sık kullanmaya bağlı veya yaralanmalardan sonra daha kolay zedelenebilir hale gelir. Oluşan bu zayıflık, bağışıklık sisteminin o kısımları hedef almasına sebep olur. Uzun zamanda diğer dokular da bu durumdan etkilenebilir. Ancak genel olarak en çok etkilenen kısımlar eklemlerdir. Bu duruma neden olan etkenleri tam olarak bilmemektedir. Bazı araştırmacılar virüs veya bakteri ile birlikte enfeksiyon oluşması ve hastalığı tetiklediğini savunmaktadır. Romatizma ağrılarının asıl sebebi bağışıklık sisteminin, sağlıklı dokulara karşı (otoimmün) saldırıya geçmesidir.” ROMATİZMADA BU BULGULARA DİKKAT!



Artrit ve romatizmada bulguların büyük oranda kişinin sahip olduğu artrit veya romatizmanın çeşidine bağlı olarak değiştiğine dikkat çeken Dr. Aydın Ender Süzer, “Bununla beraber genellikle aşağıdaki bulgular sizin artrit veya romatizmaya sahip olduğunuzu düşündürebilir” diyerek bunları şöyle sıraladı:

“Bir veya daha fazla eklemde şişlik, Eklemler etrafında katılık, Eklemlerde kızarıklık ve sıcaklık artışı, Eklemlerde sürekli veya tekrarlayan ağrı Eklemi hareket ettirmede veya kullanmada zorluk.” EN ÇOK DİZLER TUTULUYOR



Romatizmada vücuttaki herhangi bir eklem etkilenebileceği gibi en çok dizler, parmaklar ve kalçaların tutulduğunu belirten Dr. Aydın Ender Süzer, “Eğer romatoid artritiniz var ise hafif derecede ateş, iştah kaybı ve halsizliğiniz de olabilir. Artrit bulguları sabahları, bazen soğuk ve nemli havalarda kötüleşmeye meyillidir” uyarısında bulundu. KADINLARDA GÖRÜLME İHTİMALİ FAZLA



Romatizmanın herkesi her yaşta etkileyebildiğini, bununla beraber kadınlarda erkeklere göre bu hastalıklara yakalanma ihtimalinin daha fazla olduğuna dikkat çeken Dr. Aydın Ender Süzer, “Hem sedanter yani kas eklemlerini çok az kullananlar, hem de eklemlerini aşırı derecede kullananlar kas-eklem hastalığı yönünden risk altındadır” uyarısında bulundu. ROMATİZMANIN İKİ TİPİ VAR



Temel olarak iltihaplı ve iltihapsız olmak üzere iki tip romatizma olduğunu belirten Dr. Aydın Ender Süzer, iltihabi olanların da üçe ayrıldığını ifade ederek şu bilgileri verdi:

“Mikropların eklemde oturmasıyla ortaya çıkan mikrobik romatizmalar: Stafilokok, streptokok ve tüberküloz basili gibi çeşitli mikroplar bu romatizmaya neden olur. Bağışıklık sisteminin bozuk oluşu sonucu gelişen mikropsuz iltihap: Bu tip iltihabın neden olduğu romatizmaların en önemlileri romatoid artrit (RA), ankilozan spondilit (AS) ve yaygın bağ doku iltihabı yapan hastalıklar kollajen hastalıklardır. Bu son grubun en iyi bilinen örneği de sistemik lupus eritematozus (SLE)'dir. Diğer bir iltihap tipi de; başta ürik asit olmak üzere diğer kristallerin eklemlerde ve çeşitli dokularda oturarak yaptığı tahriş sonucu ortaya çıkan iltihaptır. Gut ve yalancı gut hastalığında bu tip iltihap vardır.” İLTİHAPLI OLMAYAN ROMATİZMA: KİREÇLENME



İltihabi olmayan romatizmaların en önemlisinin artroz ya da kireçlenme olduğunu ifade eden Dr. Aydın Ender Süzer, “Artrozda eklemde iltihap yoktur. Buna karşılık aşınma vardır. Eklemin içindeki kıkırdak incelir ve kaybolur, eklemlerin kenarlarında kemik çıkıntıları oluşur. Travmalar (kaza, darbe) mekanik nedenler, metabolik ve psikolojik bozukluklar iltihabı olmayan romatizmaların en önemli nedenleridir” dedi.