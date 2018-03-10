Ruhsal durum bozuklukları diyabet tedavisini olumsuz etkiliyor

İSTANBUL, (DHA)- MEDICANA Bahçelievler Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, diyabetin psikiyatrik açıdan etkileri hakkında uyarılarda bulunarak "Ruhsal durum diyabetin ortaya çıkış ve seyrinde etkili olduğu gibi fiziksel bir hastalık olarak diyabet ve komplikasyonları da ruhsal durum üzerinde etkili olabilmektedir" dedi.

Diyabetin çok eski zamanlardan beri bilinen, insan sağlığını çeşitli yönlerden etkileyen kronik bir hastalık olduğunu belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman " Fiziksek bir hastalık olmanın yanında psikiyatrik ve psikososyal boyutları olan diyabet; hastada ruhsal, sosyal, duygusal ve psikoseksüel bir dizi sorun ve çatışmayı gündeme getiriyor" diye konuştu.

"DİYABETİN ORTAYA ÇIKIŞINDA FİZİKSEL VE EMOSYONEL STRES TETİĞİ ÇEKİYOR"

"Diyabetin ortaya çıkışında fiziksel ya da emosyonel stresin sıklıkla tetiği çeken faktör olduğu bilinmekte" diyen MEDICANA Bahçelievler Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Fikret Hacıosman şöyle konuştu: "Tıbbi tedaviye rağmen kan şekeri düzenlenemeyen olgularda ise stres ve kaygı önemli faktörler. Diyabet tanısı alan hastalarda farklı emosyonel tepkiler ve uyum güçlükleri sıklıkla karşılaşılan sorunlar. Kronik gidişli, çeşitli sınırlamalara yol açan ve bireyin komplikasyonlarla baş etmesini gerektiren bir hastalık olması nedeniyle, hastalar yeni yaşamlarına uyum konusunda güçlük çekiyorlar. Bağımsızlıklarını kaybetme kaygısı, beden işlevlerinde daha fazla bozulma olacağına ilişkin korkular, cinsel yetersizlikte artma olacağına ilişkin kaygılar sık sık gözlenmekte."