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Rus doktorlar: “Ülkemizde bu kategoride bir hastane yok maalesef"

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.04.2018 17:52 | Son Güncelleme

Krasnador ve Samsun uçuş seferlerinin yeniden başlamasıyla Samsun, Rus heyetini ağırladı.Sağlık turizmi için Samsun’a gelen heyet, Karadeniz’in seçkin hastanesi; profesyonel kadrosu ve çağın gerektirdiği tıbbi tedavi algoritmalarıyla sağlık hizmeti veren Liv Hospital Samsun’u ziyaret etti.Nöroloji hekimi, pediatrik fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi, uzmanlar ve çocuk hastanesi başhekiminden oluşan heyete hastane turu ve tanıtımda Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş, Başhekim Dr.

Rus doktorlar: “Ülkemizde bu kategoride bir hastane yok maalesef"

Krasnador ve Samsun uçuş seferlerinin yeniden başlamasıyla Samsun, Rus heyetini ağırladı.
Sağlık turizmi için Samsun’a gelen heyet, Karadeniz’in seçkin hastanesi; profesyonel kadrosu ve çağın gerektirdiği tıbbi tedavi algoritmalarıyla sağlık hizmeti veren Liv Hospital Samsun’u ziyaret etti.
Nöroloji hekimi, pediatrik fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi, uzmanlar ve çocuk hastanesi başhekiminden oluşan heyete hastane turu ve tanıtımda Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş, Başhekim Dr. Yılmaz Karagöz, İşletme Müdürü Fatma Tan Dürüst ve diğer ekipler eşlik etti. Hastane tur ve tanıtımı sonrası Rus heyet memnuniyetlerini ifade etti.

"Bizim ülkemizde bu kategoride bir hastane henüz yok maalesef"
Rus heyetinden çocuk hastanesi başhekimi, “Hastanenin ortamı gerçekten harika ve her şeyiyle çok lüks. Bizim ülkemizde bu kategoride bir hastane henüz yok maalesef. Devlet hastanelerimiz çok eski, özel hastanelerimiz var fakat kesinlikle bu kadar geniş çaplı ve cihazlar bu kadar donanımlı değil. Hastanenizin temizliğine çok dikkat edilmiş, Samsun gerçekten çok şanslı. Ayrıca misafirperverliğinizden dolayı Liv Hospital Samsun ekibine teşekkür ederiz” dedi.

Rusya-Samsun sağlık turizmi
Genel Müdür Akif Kırbaş ise, “Krasnador Samsun uçak seferlerinin yeniden başlaması şehrimiz ve ülkemiz için güzel bir adım. Şehrimizin ve hastanemizin vermiş olduğu sağlık hizmetlerinin Rus heyetince gezilip, bire bir tanıtım yapılması ülkemiz dışında bilinirlik kazanmamızı sağlayacak. Hekim ve uzmanlardan oluşan Rus heyetine, hastanemiz için yapılan güzel yorumlara ekibim adına teşekkür ederim. Rusya-Samsun sağlık turizm hattıyla sağlık elçiliğimize devam ederek, sağlık sektöründe birçok başarıya imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Rus doktorlar: “Ülkemizde bu kategoride bir hastane yok maalesef

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Rus doktorlar: “Ülkemizde bu kategoride bir hastane yok maalesef

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