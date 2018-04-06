Rus heyet Samsun’da sağlık sektörünü inceledi

Rusya ile karşılıklı işbirliği ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla başlatılan uçak seferleri dolayısıyla Samsun’a gelen Rus heyet, sağlık sektörünü gezdi.

Rusya’nın Krasnodar, Novorossiysk ve Maykop şehirlerinden sağlık turizmi için gelen Rus heyet, Büyük Anadolu Hastaneleri’ni ziyaret etti. Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Turan ve Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen, konuk heyete meydan ve Çiftlik hastanelerini gezdirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Rus heyet, hastane yönetimi ile iletişim halinde olarak, teknolojik atılımları kendi ülkelerine taşıyacaklarını belirtti.

Sadece Türkiye’den değil dünyanın dört bir yanından hastaların geldiğini belirten Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Turan, “Tip 2 diyabet şeker hastalığı için gelen hastalar insülin ve ilaçlardan kurtulurken diğer sağlık problemlerinden de kurtuluyorlar. Bunların yanı sıra uyku apnesi, trifokal lens, onkolojik kanser tedavisi, bel fıtığı tedavisi için sadece Türkiye’den değil dünyanın dört bir yanından hastalarımız hastanemize gelmektedir. Bu da sağlık turizmine verdiğimiz katkıyı göstermektedir. İnşallah sağlık alanında yaptığımız bu başarıları daha da yukarılara taşımak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gar Kavşağı ilerisinde yeni yapılan hastanemiz 8 kat ve 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak. Alt ve üst yapısıyla, teknik cihaz ve sağlık personeli açısından bölgesindeki özel hastaneler arasında kendini gösteren bir sağlık merkezi olacak” dedi.

Samsun’da faaliyet gösteren Samsun Büyük Anadolu Hastanesi’ne ziyarette bulunan alanında uzman Rus doktor heyeti, Samsun ve Türkiye’nin sağlık yatırımlarında çok ilerlediğini, Rusya adına bu ve benzer hastanelerin örnek alınması gerektiğini vurguladı.