Rusya’dan Abhazya’ya ‘Zika virüsü’ desteği

Stavropol Araştırma Enstitüsü Halk Sağlığı Bölümü Başkanı Aleksandr Kulichenko ile Abhazya Sağlık Bakanı Tamaz Tsakhnakia’nın imzaladığı anlaşmaya göre Abhazya’da görülen Zika virüsüne karşı mücadelede Rusya destek verecek.
Dünyada ilk kez 1947 yılında Afrika ülkelerinden Uganda’nın Zika ormanlarında görülen bu nedenle ‘Zika virüsü’ olarak adlandırılan ölümcül virüs, son olarak Brezilya’da görülmüş ve Türkiye dahil birçok ülkede tespit edilmeye başlanmıştı. Özellikle sivrisinekler vasıtasıyla insana bulaşan virüs, Kafkasya’da da görüldü. Rusya’nın Krasnodar eyaletinde ve Abhazya’da da görülen virüs için Rusya çalışma başlattı. Yapılan ilk araştırmalara göre insanlarda görülmeyen virüs, sivrisinek türlerinde tespit edilmişti. Yayılması kolay olan virüsün Rusya ve Abhazya’da insanlara bulaşmaması için Rusya ve Abhazya tarafları protokol imzaladı. Stavropol Araştırma Enstitüsü Halk Sağlığı Bölümü Başkanı Aleksandr Kulichenko ile Abhazya Sağlık Bakanı Tamaz Tsakhnakia’nın imzaladığı anlaşmaya göre, Abhazya, Rusya’nın Krasnador bölgesinde yapılan çalışmalara dahil edildi.
Labaratuvar desteği ve personel eğitimi verilecek
Yapılan anlaşmadan sonra açıklama yapan Abhazya Sağlık Bakanı Tamaz Tsakhnakia, “2018 yılında Abhazya nüfusunun sağlığı için Rusya ile işbirliği anlaşması imzaladık. Bu anlaşmaya göre bakteriyolojik laboratuvar uzmanları, laboratuvar teşhisi ve personel eğitimi konusunda çalışmalarımız olacak. Sağlık Bakanlığı olarak bu işbirliğine hazırız” dedi. Stavropol Araştırma Enstitüsü Halk Sağlığı Bölümü Başkanı Aleksandr Kulichenko ise yapılan anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Rusya ve Güney Kafkasya’da yardıma ihtiyaç olduğunu bilmeliyiz. Biz Abhazya Cumhuriyeti’ni bu konuda destekleyen stratejik adımlara destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Afrin Harekatı'nda bir köy daha teröristlerden temizlendi!
Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor
Son dakika: Ankara'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara operasyon
Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı
18 yaşına gelmeden Bitcoin'den milyonlar kazandı
Man Adası belgeleri için karar çıktı
Yasak aşk cinayetinde şok ayrıntılar! Olaydan 3 gün önce intihara kalkışmış
Biri bu çılgını durdursun!
Huzurevinde tecavüz skandalı! 3 kadına saldırmak isterken yakalandı
AK Parti'de yeni istifalar geliyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum