Rusya’dan Abhazya’ya ‘Zika virüsü’ desteği

Stavropol Araştırma Enstitüsü Halk Sağlığı Bölümü Başkanı Aleksandr Kulichenko ile Abhazya Sağlık Bakanı Tamaz Tsakhnakia’nın imzaladığı anlaşmaya göre Abhazya’da görülen Zika virüsüne karşı mücadelede Rusya destek verecek.

Dünyada ilk kez 1947 yılında Afrika ülkelerinden Uganda’nın Zika ormanlarında görülen bu nedenle ‘Zika virüsü’ olarak adlandırılan ölümcül virüs, son olarak Brezilya’da görülmüş ve Türkiye dahil birçok ülkede tespit edilmeye başlanmıştı. Özellikle sivrisinekler vasıtasıyla insana bulaşan virüs, Kafkasya’da da görüldü. Rusya’nın Krasnodar eyaletinde ve Abhazya’da da görülen virüs için Rusya çalışma başlattı. Yapılan ilk araştırmalara göre insanlarda görülmeyen virüs, sivrisinek türlerinde tespit edilmişti. Yayılması kolay olan virüsün Rusya ve Abhazya’da insanlara bulaşmaması için Rusya ve Abhazya tarafları protokol imzaladı. Stavropol Araştırma Enstitüsü Halk Sağlığı Bölümü Başkanı Aleksandr Kulichenko ile Abhazya Sağlık Bakanı Tamaz Tsakhnakia’nın imzaladığı anlaşmaya göre, Abhazya, Rusya’nın Krasnador bölgesinde yapılan çalışmalara dahil edildi.