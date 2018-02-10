HABER

Rusya’dan Abhazya’ya ‘Zika virüsü’ desteği

SAĞLIK HABERLERİ | 10.02.2018 10:56 | Son Güncelleme

Stavropol Araştırma Enstitüsü Halk Sağlığı Bölümü Başkanı Aleksandr Kulichenko ile Abhazya Sağlık Bakanı Tamaz Tsakhnakia’nın imzaladığı anlaşmaya göre Abhazya’da görülen Zika virüsüne karşı mücadelede Rusya destek verecek.Dünyada ilk kez 1947 yılında Afrika ülkelerinden Uganda’nın Zika ormanlarında görülen bu nedenle ‘Zika virüsü’ olarak adlandırılan ölümcül virüs, son olarak Brezilya’da görülmüş ve Türkiye dahil birçok ülkede tespit edilmeye başlanmıştı.

Stavropol Araştırma Enstitüsü Halk Sağlığı Bölümü Başkanı Aleksandr Kulichenko ile Abhazya Sağlık Bakanı Tamaz Tsakhnakia’nın imzaladığı anlaşmaya göre Abhazya’da görülen Zika virüsüne karşı mücadelede Rusya destek verecek.
Dünyada ilk kez 1947 yılında Afrika ülkelerinden Uganda’nın Zika ormanlarında görülen bu nedenle ‘Zika virüsü’ olarak adlandırılan ölümcül virüs, son olarak Brezilya’da görülmüş ve Türkiye dahil birçok ülkede tespit edilmeye başlanmıştı. Özellikle sivrisinekler vasıtasıyla insana bulaşan virüs, Kafkasya’da da görüldü. Rusya’nın Krasnodar eyaletinde ve Abhazya’da da görülen virüs için Rusya çalışma başlattı. Yapılan ilk araştırmalara göre insanlarda görülmeyen virüs, sivrisinek türlerinde tespit edilmişti. Yayılması kolay olan virüsün Rusya ve Abhazya’da insanlara bulaşmaması için Rusya ve Abhazya tarafları protokol imzaladı. Stavropol Araştırma Enstitüsü Halk Sağlığı Bölümü Başkanı Aleksandr Kulichenko ile Abhazya Sağlık Bakanı Tamaz Tsakhnakia’nın imzaladığı anlaşmaya göre, Abhazya, Rusya’nın Krasnador bölgesinde yapılan çalışmalara dahil edildi.

Labaratuvar desteği ve personel eğitimi verilecek
Yapılan anlaşmadan sonra açıklama yapan Abhazya Sağlık Bakanı Tamaz Tsakhnakia, “2018 yılında Abhazya nüfusunun sağlığı için Rusya ile işbirliği anlaşması imzaladık. Bu anlaşmaya göre bakteriyolojik laboratuvar uzmanları, laboratuvar teşhisi ve personel eğitimi konusunda çalışmalarımız olacak. Sağlık Bakanlığı olarak bu işbirliğine hazırız” dedi. Stavropol Araştırma Enstitüsü Halk Sağlığı Bölümü Başkanı Aleksandr Kulichenko ise yapılan anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Rusya ve Güney Kafkasya’da yardıma ihtiyaç olduğunu bilmeliyiz. Biz Abhazya Cumhuriyeti’ni bu konuda destekleyen stratejik adımlara destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Böylesi görülmedi; her yeri açıldı

Böylesi görülmedi; her yeri açıldı

İlginizi Çekebilir

50 yaş üzeri erkekler dikkat!

50 yaş üzeri erkekler dikkat!

Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir

Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir

Kumaştan yapay akciğer yapacak

Kumaştan yapay akciğer yapacak

Gaziantep’te mikro cerrahi başarısı

Gaziantep’te mikro cerrahi başarısı

Bebeklere su vermek ölümcül sonuçlar doğurabilir!

Bebeklere su vermek ölümcül sonuçlar doğurabilir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Demircan: Herkes imkânı ölçüsünde acil hastalara bakacak ve ücret alınmayacak

Bakan Demircan: Herkes imkânı ölçüsünde acil hastalara bakacak ve ücret alınmayacak

Hayvan Hastanesi 3 yaşında

Hayvan Hastanesi 3 yaşında

Yoğun Bakım enfeksiyonları Mardin’de görüşüldü

Yoğun Bakım enfeksiyonları Mardin’de görüşüldü

Minik Duru'nun böbreğindeki taş, iğne deliğinden girilip lazerle kırıldı

Minik Duru'nun böbreğindeki taş, iğne deliğinden girilip lazerle kırıldı

Milas’a ‘Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ müjdesi

Milas’a ‘Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ müjdesi

Kilo almadan da sigarayı bırakabilirsiniz

Kilo almadan da sigarayı bırakabilirsiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.