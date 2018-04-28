Saç ekimi hakkında bilinmesi gereken 7 şey

Saç ekimi teknikleri geleneksel yöntemlere göre çok daha başarılı, doğal ve zahmetsiz bir operasyon imkanı sunuyor. Tıbbi tedaviler ile saç dökülmesi sorununa çözüm bulamayan ve kalıcı kellik sorunu yaşayan kadın erkek herkes için uygun tedavi seçenekleri bulunuyor. İşte size saç ekimi hakkında bilmeniz gereken 7 şey: Saç ekimi sadece erkekler için değildir



Saç ekimi genellikle erkek tipi saç dökülmesi için bir çare arayan erkeklerle ilişkilidir, ancak saç ekimi yaptıran kadınların da sayısı giderek artmaktadır. Kadınların büyük bir kısmı ön saç çizgisini aşağıya çekmek veya yüzlerini çevreleyen saç yoğunluğunu artırmak için saç ekimi cerrahisinden destek alıyor. Saç dökülmesi yaşayan herkes saç ekimi için iyi bir aday olmayabilir



Saç ekimi, saç dökülmesini yaşayan birçok insan için büyük bir fark yaratsa da, prosedür herkes için geçerli değildir. Kişi, seyrek veya saçsız olan bölgelere transfer edilecek kadar yeterli donör saçlara sahip olmalı. Kişinin sahip olduğu saç dökülmesinin türü de saç ekimi operasyonunu etkileyebiliyor. Erkek hormonu androjenin yüksek düzeyinin neden olduğu androjenik saç dökülmesinin (erkek tipi kellik) bu prosedür için genellikle en uygun tiptir. Verici saçlar da azalma sürecine girmemeli, yani dökülmüş olmamalıdır. Bu durumdaki hastaların vücutlarındaki donör bölgeleri de kullanılabilir. Kişi saç ekimi için uygun bir aday olup olmadığını öğrenmek için saç ekim uzmanından kendisine özel bilgi almalıdır.

Sağlıklı saç köklerinin alınmasının iki yolu vardır



Bütün saç ekimi tekniklerinin amacı aynıdır, eşit dağılımlı bir saç yoğunluğu sağlamak. Farkları ise saç köklerinin alınma ve ekilme şeklidir. Tekniklerin hepsi lokal anestezi altında yapılır. Saç köklerinin alınmasında kullanılan iki farklı yöntem vardır. Uyuşturulduktan sonra, sağlıklı saç kökleri, verici alandan - başın arkasından - hasat edilir. Saç kökleri elipse şeklinde küçük bir tabaka halinde alınabilir. Veya saçların tek tek alındığı mikromotor tekniği kullanmak. FUE tekniği saç köklerinin tek tek alındığı bir tekniktir. Ve FUE grubunun DHI yani direk saç ekimi tekniği birçok alt grubu vardır. Prosedür sekiz saat kadar sürebilir



Hastalar, cerrahlarının tıbbi merkezlerinde günlerinin büyük bir kısmını geçirmeyi göze almalılar ve eğer cerrahları hastaları için hafif bir sedasyon kullansalar da, onları eve götürmek için bir arkadaşa veya aile üyesine ihtiyaç duyarlar. Saç ekimi prosedürü, beş ila sekiz saat arasında değişen, tüm gün süren bir işlemdir. Lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve hastalar rahat bir pozisyonda olur. Günün çoğunluğunu bir sandalyede yarı uzanmış bir pozisyonda film izleyerek geçirebilirler. Sonuçlar için beklenmesi gerekir. DHI tekniği gibi saçın tıraşlanmasına gerek kalmayan teknikler ile var olan saçlar korunabilir. Yeni saçların tam olarak çıkması ise aşamalı olarak birkaç ay sürebilir.