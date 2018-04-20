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Saç ekimi öncesi 8 maddeye dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2018 10:46 | Son Güncelleme

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekimi öncesi belirli unsurlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekimi öncesi dikkat edilmesi gereken maddeleri şöyle sıraladı:“1- Operasyondan 24 saat öncesi mümkünse sigara içmeyiniz, eğer yapamıyorsanız azaltmaya çalışınız.

Saç ekimi öncesi 8 maddeye dikkat

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekimi öncesi belirli unsurlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekimi öncesi dikkat edilmesi gereken maddeleri şöyle sıraladı:
“1- Operasyondan 24 saat öncesi mümkünse sigara içmeyiniz, eğer yapamıyorsanız azaltmaya çalışınız. Unutmayınız ki sigara iyileşme sürecinizi uzatacaktır.
2- Hafif yiyecekler yiyebilirsiniz. Uzun sürebilen saç ekimi operasyonları öncesinde tok olmanız daha konforlu bir operasyon geçirmenizi sağlayacaktır.
3- Operasyondan 1 hafta öncesinde alkol almayınız. Diğer yabancı maddeleri kullanmayınız.
4- Kronik (şeker, kalp, tansiyon, tüberküloz v.b.) veya akut hastalıklar nedeniyle kullanmakta olduğunuz ilaçları doktorunuza mutlaka bildiriniz.
5- Operasyondan önceki 2 hafta trisıklik antidepresanlar, pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar (heperin ,aspirin, coumadin v.b.), beta blokerler ve mao inhibitörleri (aurorix v.b.) kullanmayınız. Bu süre içinde eğer bu ilaçlardan almış iseniz lütfen doktorunuza bildiriniz.
6- Operasyon öncesi kafa derisi ve saçınıza hiçbir lokal ilaç sürmeyiniz. Operasyona gelmeden önce saçınızı yıkayınız ve yıkama sonrası hiçbir jöle veya sprey kullanmayınız. Operasyona gelmeden önce mutlaka kahvaltı yapınız. Eğer operasyonunuz öğleden sonra olacaksa gelmeden önce hafif bir öğle yemeği yiyiniz.
7- Kahve ve kafein tarzı içecekleri bir gün önceden bırakınız. Operasyondan 1 hafta öncesinde B ve E vitaminleri içeren multivitamin preparatlarını kanamanızı artıracak olması nedeniyle almayınız.
8- Operasyona gelirken giyip çıkarma esnasında başınıza sürtmeyecek ve rahat giyip çıkarabileceğiniz tipte bir kıyafetle (gömlek, hırka v.b.) geliniz.”

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