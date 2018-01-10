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Saç ekiminde DHI tekniğiyle kelliğe son

SAĞLIK HABERLERİ | 10.01.2018 13:28 | Son Güncelleme 2 saat önce

Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları DHI tekniği ile saç ekimi hakkında bilgi verdi. Uzmanlar DHI tekniği ile ilgili olarak, 'Doğrudan saç ekim tekniği DHI’nin amacı tıraşsız ve dikişsiz bir teknik ile kişilerin kellik sorununa çözüm bulmaktır' dedi.

Saç ekiminde DHI tekniğiyle kelliğe son

Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları, “DHI saç ekim tekniği en modern saç ekimi tekniklerinden biridir. Doğrudan saç ekim tekniği DHI’nin amacı tıraşsız ve dikişsiz bir teknik ile kişilerin kellik sorununa çözüm bulmaktır. Ve saç ekim işlemini olabildiğince zahmetsiz bir hale getirmektir. DHI tekniği ile yara izi oluşmaz, greftler yani saç kökleri donör bölgesinden alınarak doğrudan ekilebilir. Bu sayede çoğunlukla tek bir seansla istediğiniz doğallıkta ve mükemmellikte saçlara sahip olabiliyorsunuz.”

DHI İLE SAÇ EKİMİNDE İZ KALMAZ

DHI’nin özelliği saç köklerinin alındıktan sonra herhangi bir işleme tabi tutulmasına gerek bırakmamasıdır. Bu sayede saç kökleri canlılıklarını yitirmesine neden olan dışarıda kalma sürelerini azaltır. DHI tekniğinde ekilecek olan kökler, donör bölgesinden alınır almaz doğrudan saçın döküldüğü alana ekilebilmektedir. Bu sayede ekilen saç köklerinin hayatta kalma ve büyüme oranı da artırılmaktadır.

DHI tekniği ile ekilecek olan saç kökleri donör bölgesinden tek tek alınır, saç dökülmesinin başladığı alana tasarlandığı gibi hiç bekletilmeden direkt ekilir. Ve tüm bu işlemler sırasında herhangi bir kesi ya da saç kökü kanalı yani delik açılmasına gerek olmaz. DHI saç ekim işleminde saç kökleri özel bir alet ile çıkarılarak doğrudan ekilir. Bu işlem sırasında sadece çok hafif bir iğne hissedildiği ve herhangi bir saç kökü kanalı vs. açılmadığı için anesteziye daha az ihtiyaç olur.

DHI TEKNİĞİNİN ÖZELLİKLERİ

· Çizik, yara ya da kanal/delik oluşmaz.

· İşlem sonrasında ağrı kesici vb. ilaç kullanımına gerek kalmaz.

· Saç kökü kanalı açılmasına gerek olmaz.

· Saç köklerine herhangi bir işlem yapılmaz.

· Say sayımı için ekstra bir işleme gerek olmaz.

· % 100 doğal bir görünüm sağlar

DHI TEKNİĞİNİN AVANTAJLARI

· Mikroskop işlemine gerek olmadığı için saç kökleri yoğun ışık ve ısıya maruz kalmadığı için canlılığını yitirmez.

· Alınan saç kökleri ekstra bir işleme tabi tutulmadığı için ekilen saç köklerinin tutunma oranı %90 oranında artar.

· Köklerin dışında kalma oranı azaldığı için kuruma riski azalır

· Daha az anestezi ve ilaç kullanımı sağlar.

· Ekilen saç köklerinin canlılığını, tutunma oranını ve kalitesini artırır.

· Ekilen saç köklerinin büyük çoğunluğu hemen büyüme evresine geçer, bu sayede saçlar da erkenden büyür.

Tüm bu avantajlar başarılı bir saç ekim için son derece önemlidir, aksi takdirde yeni ekilen saçların hayatta kalma şansı azalabilir.

Hijyen ve konforu sunma imkanı yüksektir

DHI saç ekim tekniğinde size sunulan hijyenik ve konforlu klinik ortamında filminizi izlerken, kitap okurken ya da oyun oynarken gür, doğal ve sağlıklı saçlara kavuşmanız mümkün.

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Kellik saç ekimi Op. Dr. Güncel Öztürk DHI

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