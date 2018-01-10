Saç ekiminde DHI tekniğiyle kelliğe son

Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları, “DHI saç ekim tekniği en modern saç ekimi tekniklerinden biridir. Doğrudan saç ekim tekniği DHI’nin amacı tıraşsız ve dikişsiz bir teknik ile kişilerin kellik sorununa çözüm bulmaktır. Ve saç ekim işlemini olabildiğince zahmetsiz bir hale getirmektir. DHI tekniği ile yara izi oluşmaz, greftler yani saç kökleri donör bölgesinden alınarak doğrudan ekilebilir. Bu sayede çoğunlukla tek bir seansla istediğiniz doğallıkta ve mükemmellikte saçlara sahip olabiliyorsunuz.”

DHI İLE SAÇ EKİMİNDE İZ KALMAZ

DHI’nin özelliği saç köklerinin alındıktan sonra herhangi bir işleme tabi tutulmasına gerek bırakmamasıdır. Bu sayede saç kökleri canlılıklarını yitirmesine neden olan dışarıda kalma sürelerini azaltır. DHI tekniğinde ekilecek olan kökler, donör bölgesinden alınır almaz doğrudan saçın döküldüğü alana ekilebilmektedir. Bu sayede ekilen saç köklerinin hayatta kalma ve büyüme oranı da artırılmaktadır.

DHI tekniği ile ekilecek olan saç kökleri donör bölgesinden tek tek alınır, saç dökülmesinin başladığı alana tasarlandığı gibi hiç bekletilmeden direkt ekilir. Ve tüm bu işlemler sırasında herhangi bir kesi ya da saç kökü kanalı yani delik açılmasına gerek olmaz. DHI saç ekim işleminde saç kökleri özel bir alet ile çıkarılarak doğrudan ekilir. Bu işlem sırasında sadece çok hafif bir iğne hissedildiği ve herhangi bir saç kökü kanalı vs. açılmadığı için anesteziye daha az ihtiyaç olur.