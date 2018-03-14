Saç ekiminden ne beklemelisiniz?

Saçlar, sağlıklı ve genç görünümün bir parçası olarak kabul edilir. Herkes saçının seyrelmesinden ya da tamamen dökülmesinden endişe duyar. Dökülmeye başladığı zaman da eski saçını geri kazanmanın yollarını aramaya başlar. Tıbbi tedavilere yanıt vermeyen saçların dökülmesi devam edince seyrelmeler ve açık alanlar oluşur. İşte bu noktada en kalıcı tedavi yöntemi olarak saç ekimi karşımıza çıkar.
Saç ekimi nedir?
Saç dökülmesi nedeni ile seyrelme ya da kellik sorunu yaşayan kişilerin kaybettikleri saçları geri kazanmalarını sağlayan bir prosedürdür. 1950’lerden beri saç nakli yapılsa da son yıllarda teknikler çok gelişti.
Saç ekimi klinik ortamda saç ekim uzmanları tarafından yapılır. İlk olarak, cerrah kafa derisini temizler ve başınızın arkasını uyuşturmak için ilaç uygular. Saç ekim uzmanınız kullandığı tekniğe göre size çok farklı seçenekler sunabilir. Son yıllarda FUE ve DHI gibi saç ekim tekniklerini daha fazla tercih ediliyor.
Saç ekimi nasıl uygulanır?
FUE ve DHI gibi saç ekim teknikleri minimal invaziv tekniklerdir. Kafa derisinde kesi yapılmaz, büyük kanallar açılmaz. Saçlar birer birer alınarak direkt olarak kelleşen ya da seyrekleşen alanlara transfer edilir.
FUE tekniğinde kafa derisinin tıraşlanması gerekirken DHI tekniğinde saçın tıraşlanmasına gerek yoktur. Cerrahınız sağlıklı saç köklerini birer birer kafanızın arka kısmındaki donör bölgeden alarak seyrekleşen alanlara eker. Saç dökülmesinde kafa derisinin arka kısmı dökülmeye karşı dayanıklıdır. Bu kısımdaki saçlar genellikle dökülmez. Eğer faklı dökülme tipleri nedeni ile bu kısımdaki saçlar da kaybedildi ise o zaman vücudun başka bölgesinden saç kökü alınarak ekim işlemi yapılır. Hem alınan saç kökleri hem de ekilen kısımlar da minimal noktalar oluşacağı için iyileşme süreci her iki taraf için de daha hızlı olur.
Dökülen alanın genişliğine ve var olan saçınızın sayısına bağlı olarak saç ekim operasyonun süresi 4 ile 8 saat arasında değişiklik gösterir. Saç ekimi operasyonu süresince herhangi bir şey hissetmezsiniz. Hatta rahatlıkla kitap okuyabilir, film izleyebilir ya da müzik dinleyebilirsiniz.
Saç ekiminden sonraki süreç nasıldır?
Ameliyattan sonra ağır bir iyileşme sürecine gerek olmaz. Tabii bu kullanılan tekniğe ve saç ekim operasyonunun başarısına göre değişiklik gösterir. Başınızı güneş ışıklarından korumak alabileceğiniz en etkili önlemdir. Gelişmiş tekniklerde işe dönmek için beklemenize gerek olmaz. Geleneksel teknikler ile iki ya da üç gün sonra işe dönülmesi gerekebilir.
Ameliyattan 2 ile 3 hafta sonra, nakledilen saçlar dökülür, ancak birkaç ay içinde yeniden büyür. Şok dökülme denen bu süreç operasyonun doğal bir parçasıdır. Çoğu kişide 6 ile 9 ay sonra ekilen saçlar % 60 oranında büyür. 1 yıl içinde saçların büyümesi tamamlanır. Bu süreçten sonra normal saç gibi görev görmeye başlar. Uzadıkça kestirebilirsiniz, istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Üstelik ekilen bu saçlar dökülmeye karşı dayanıklı olduğu için tıbbi bir rahatsızlık olmadığı sürece kalıcıdır yani dökülmez.
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