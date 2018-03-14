Saç ekiminden ne beklemelisiniz?

Saçlar, sağlıklı ve genç görünümün bir parçası olarak kabul edilir. Herkes saçının seyrelmesinden ya da tamamen dökülmesinden endişe duyar. Dökülmeye başladığı zaman da eski saçını geri kazanmanın yollarını aramaya başlar. Tıbbi tedavilere yanıt vermeyen saçların dökülmesi devam edince seyrelmeler ve açık alanlar oluşur. İşte bu noktada en kalıcı tedavi yöntemi olarak saç ekimi karşımıza çıkar.

Saç ekimi nedir?



Saç dökülmesi nedeni ile seyrelme ya da kellik sorunu yaşayan kişilerin kaybettikleri saçları geri kazanmalarını sağlayan bir prosedürdür. 1950’lerden beri saç nakli yapılsa da son yıllarda teknikler çok gelişti.

Saç ekimi klinik ortamda saç ekim uzmanları tarafından yapılır. İlk olarak, cerrah kafa derisini temizler ve başınızın arkasını uyuşturmak için ilaç uygular. Saç ekim uzmanınız kullandığı tekniğe göre size çok farklı seçenekler sunabilir. Son yıllarda FUE ve DHI gibi saç ekim tekniklerini daha fazla tercih ediliyor.

Saç ekimi nasıl uygulanır?



FUE ve DHI gibi saç ekim teknikleri minimal invaziv tekniklerdir. Kafa derisinde kesi yapılmaz, büyük kanallar açılmaz. Saçlar birer birer alınarak direkt olarak kelleşen ya da seyrekleşen alanlara transfer edilir.