Saç ekiminden sonra bunları asla yapmayın

Plastik ve Estetik Cerrah Op. Dr. Murat Tuna, saç ekiminin ardından işlemin başarısını olumsuz etkileyecek faktörleri anlattı.

İzmir’deki ENTO Saç Ekim Merkezi doktorlarından Op. Dr. Murat Tuna, saç ekimi operasyonundan sonraki süreçte ekim yapılan kişinin dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Saç ekiminin günlük aktiviteleri engellemediğini ancak belli bir süre bazı aktivitelere ara vermek gerektiğini anlatan Op. Dr. Tuna, "15 gün ağır işler, aşırı heyecan ve cinsel ilişkiden uzak durulması gerekiyor. Sigara kullanımına ise 15 gün ara verilmesini öneriyoruz" diye konuştu.

Operasyon sonrası

Operasyondan sonraki ilk 3 gün hastaların pansumana gelmesinde fayda gördüklerini dile getiren Tuna, "Gelemeyen hastalarımız tavsiye ettiğimiz şekilde pansumanını kendisi yapabilir. 4, 5 ve 6’ncı saç yıkamalarının bizim kontrolümüzde olmasını tercih ediyoruz. Bu güne kadar bölgeye kesinlikle su değmemelidir ve yıkama gerçekleştirilirken uzman ekibin talimatlarına uyulmalıdır. Ekilen saçlar 15- 20 gün içerisinde kırılarak dökülür. Yüzde 80 oranında bu dökülme beklenir. Döküldükten 2,5-3 ay sonra çıkmaya başlar. 1 yıla kadar çıkma süreci devam eder. Saçların çıkma döneminde ekim yapılan bölgede küçük sivilcelenmeler oluşabilir, bu durumda hasta kendi müdahale etmemeli, doktorunu aramalıdır" diye konuştu.