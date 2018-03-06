Saç ekiminden sonra bunları asla yapmayın

Plastik ve Estetik Cerrah Op. Dr. Murat Tuna, saç ekiminin ardından işlemin başarısını olumsuz etkileyecek faktörleri anlattı.
İzmir’deki ENTO Saç Ekim Merkezi doktorlarından Op. Dr. Murat Tuna, saç ekimi operasyonundan sonraki süreçte ekim yapılan kişinin dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Saç ekiminin günlük aktiviteleri engellemediğini ancak belli bir süre bazı aktivitelere ara vermek gerektiğini anlatan Op. Dr. Tuna, "15 gün ağır işler, aşırı heyecan ve cinsel ilişkiden uzak durulması gerekiyor. Sigara kullanımına ise 15 gün ara verilmesini öneriyoruz" diye konuştu.
Operasyon sonrası
Operasyondan sonraki ilk 3 gün hastaların pansumana gelmesinde fayda gördüklerini dile getiren Tuna, "Gelemeyen hastalarımız tavsiye ettiğimiz şekilde pansumanını kendisi yapabilir. 4, 5 ve 6’ncı saç yıkamalarının bizim kontrolümüzde olmasını tercih ediyoruz. Bu güne kadar bölgeye kesinlikle su değmemelidir ve yıkama gerçekleştirilirken uzman ekibin talimatlarına uyulmalıdır. Ekilen saçlar 15- 20 gün içerisinde kırılarak dökülür. Yüzde 80 oranında bu dökülme beklenir. Döküldükten 2,5-3 ay sonra çıkmaya başlar. 1 yıla kadar çıkma süreci devam eder. Saçların çıkma döneminde ekim yapılan bölgede küçük sivilcelenmeler oluşabilir, bu durumda hasta kendi müdahale etmemeli, doktorunu aramalıdır" diye konuştu.
Şapka takmayın
Ekim sonrasındaki 1 aylık süreçte havuz, deniz, hamam ve saunaya girmenin ve spor yapmanın sakıncalı olabileceği aktaran Tuna, "1 ay boyunca ekili bölgeyi güneş ışığından koruyunuz. Ancak bu süreçte şapka takılması köklere zarar vereceğinden kesinlikle tavsiye edilmez. 3 aylık süreçte ise jöle, topik, saç boyası gibi kimyasal ürünler kullanılmamalıdır. Ekim yapılan bölge 6 ay boyunca makasla kısaltılmalıdır" dedi.
Uzmanınızın tavsiyelerine uyun
Ekilen bölgenin herhangi bir travmaya karşı korunması gerektiğini vurgulayan Tuna, "Yatış pozisyonu konusunda tavsiyelerimizin dikkate alınması gerekiyor. Bunun yanı sıra hasta, verilen reçetedeki ilaçları tarifine uygun düzenli kullanmalı ve ilaç kullandığı süreç içerisinde alkol tüketmemelidir. Operasyon sonrasında alın bölgesinde hafif şişlik (ödem) olabilir. Şişlik 2’nci ve 3’üncü günlerde başlar ve kısa sürede kaybolur. Şişliği en aza indirmek için de, alın bölgesine buz kompres öneriyoruz" şeklinde konuştu.
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