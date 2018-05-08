Saç sıklaştırma ekim teknikleri nelerdir?

Saç sıklaştırma ekimini düşünmeden önce, nakildeki sınırlamaların ne olduğunu bilmek çok önemlidir. Çoğu hasta, saç ekimi yaptırmak için aceleci karar alır. Çünkü bu durum özgüveninde çok büyük bir etkiye sahiptir.

SAÇ SIKILAŞTIRMA EKİMİ NEDEN YAPILIR? Saçlar döngüler halinde büyür. Birinci aşamaya, aktif büyüme fazı olan anagen adı verilir. Katerjen, telogen dönemine girildiğinde zaman saç dinlenmeye çekilir. Erkek ya da kadın tipi saç dökülmesi olan bir kişilerde ise saç yoğunluğunu kaybederek seyrekleşir. Bu durumda saç sıklaştırma ekimi uygulanması gerekebilir.

Saçın tıraşlanması gereken ya da saç greftlerinin şerit halinde alındığı FUT tekniği gibi yöntemler saç sıklaştırma ekimi için tercih edilen teknikler değildir.

Seyrek saçları sıkılaştırmak için kullanılan saç sıklaştırma ekim teknikleri özel olarak seçilmelidir. FUE ya da FUE alt grubu saç ekim tekniklerinden birisi olmalıdır.

Saç naklinin saç dökülmesinin ilerlemesini durdurmadığını hatırlatmak isteriz. Saç nakli için saçınızdaki dökülmenin tamamlanmasını bekleyebilirsiniz. Ancak yine de beklemeden saç sıklaştırma ekimi isterseniz, saç sıklaştırma ekimi ve kullanılan tekniklerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

SAÇ SIKILAŞTIRMA EKİMİ NASIL YAPILIR?



Saç sıklaştırma ekiminde de ekilecek olan saçlar öncellikle kafa derisindeki saçlı alanlardan alınarak eşit dağılımı yapılır. Dökülme öncelikle ön ve tepe bölgesinde olduğu için, ayrıca kafa derisinin arka yani ensenin üst kısmındaki saçlar donör yani verici bölge olarak kullanılır. Özellikle erkeklerde bu bölgedeki saçlar dökülmeye karşı duyarsız olur. Bu yüzden bu bölgeye kalıcı bölge ismi verilmiştir. FUE ya da DHI gibi saç foliküllerinin birer birer alınarak ekildiği saç ekim tekniklerinden birisi seçilerek greftler saçlı alandan alınarak sıklaştırılmak istenen alanlar nakledilir.

SAÇ SIKILAŞTIRMA EKİM YÖNTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ



Geçtiğimiz birkaç yılda, saç rejenerasyonu adı verilen bir tedavi geliştirildi. Bu tedavi ile saç dökülmesini tersine çevirmekte başarılı olunabiliyor. Tedavi, aktif olarak incelme gösteren kılları yoğunlaştırmayı hedefler. Saç Rejenerasyonu prosedürü, trombosit açısından zengin plazma ile birlikte yara iyileşmesi için kullanılan hücre dışı matrisin bir kombinasyonudur. Bu, sizin kanınızdan türetilir ve saçları sıklaştırmak ve saç foliküllerinin onarımını sağlamak için gerekli kök hücreleri harekete geçirme konusunda tıpkı bir katalizör görevi görür.

SAÇ SIKILAŞTIRMA EKİM YÖNTEMLERİNİN BAŞARISI



Bu tedavi ile erkeklerle % 100’e yakın başarı oranı elde edilir. Önce saç ekimi yapılır ve ardından korucu destek tedavileri ile hem ekilen hem de var olan saçların canlılığı artırılabilir.



