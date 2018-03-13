“Saçlar hormona bağlı parlaklığını kaybedebilir” uyarısı

Vücuttaki her hormonun farklı fonksiyonları olduğunu belirten saç ekim merkezi direktörü Yasemin Gülgör, “Hormon seviyesinin düşmesiyle cilt yaşlanır ve saçlar dökülür, parlaklığını kaybedebilir” dedi.
Hormonların şefinin troitler olduğunu belirten Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, “Bilindiği kadarıyla vücudumuzda 100’den fazla hormon türü bulunmaktadır ve her bir hormonun farklı fonksiyonları vardır. Erkeği erkek, kadını kadın yapan troitlerdir. Yaşımız ilerledikçe hormon seviyeleri düşmeye başlar saç ve cilt yaşlanır, saçlar grileşir, beyazlar, kalitesi ve miktarı azalır. Hormon üretimi yaşa bağlı olarak azalsa da başka faktörler de hormonun seviyesini etkiler” diye konuştu.
“Saçlarınız parlaklığını, dalgalı oluşunu ve doğallığını mı kaybetti. İncelmeye ve seyrekleşmeye mi başladı? O zaman, büyüme hormonu eksikliği yaşıyor olabilirsiniz” diyen Gülgör, “Testosteron hormonlarınızın azalmasını önleyerek veya dengeleyerek, kimi zaman azaltarak, kimi zaman yavaşlatarak saç dökülmesini kontrol altına alabilirsiniz. Hormonal değişiklikler, saçların çıkmasından büyüme hızına ve dökülmesine kadar birçok özelliği ve karakterini belirler. Saç dökülme paniği ve kel kalma korkusu tek başına bile hormonlarınızı olumsuz etkiler” dedi.
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