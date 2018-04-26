Sadece 10 yetişkinden 1’i aşı oluyor

İSTANBUL, (DHA)- AŞININ uygun şekilde verildiğinde vücutta bağışıklık oluşturarak kişiyi enfeksiyon hastalıklarına karşı koruduğunu belirten Uzm. Dr. Betül Mercan, "Hayati önem arz eden aşı işlem oranı maalesef yetişkinlerde hedeflenen kitlenin ancak yüzde 10 ila 20’sini kapsıyor" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi İç hastalıkları uzmanlarından Uzm. Dr. Betül Mercan, Dünya Aşı Haftası nedeniyle önemli açıklamalarda bulundu. Aşılanmanın Türkiye'de beklenen değeri görmediğine dikkat çeken Uzm. Dr. Betül Mercan, "Aşı, uygun şekilde verildiğinde vücutta bağışıklık oluşturarak kişileri enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyor. Bağışıklama ise bireyin bağışıklık sistemini yapay yollarla uyararak enfeksiyon hastalıklarına karşı daha güçlü bir şekilde koruyor. Bu işlem ise aşı ile aktif bir şekilde yapılabilir. Hayati önem arz eden aşı işlem oranı, maalesef yetişkinlerde hedeflenen kitlenin ancak yüzde 10 ila 20’sini kapsıyor" diye konuştu.

Aşı karşıtlığının sebeplerine de değinen Dr. Mercan, “Kişilerin, aşıların ve aşılanmanın etkinliği ve yan etkileri konusunda şüpheleri, erişkin bağışıklama ile ilgili ulusal sağlık politikalarının tam etkin olmaması, ekonomik maliyetin arttığı görüşü gibi nedenler bu konunun, koruyucu sağlık hizmetlerinde yerleşmemesine neden oluyor” ifadelerini kullandı.