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Sadece 10 yetişkinden 1’i aşı oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.04.2018 14:31 | Son Güncelleme

AŞININ uygun şekilde verildiğinde vücutta bağışıklık oluşturarak kişiyi enfeksiyon hastalıklarına karşı koruduğunu belirten Uzm.

Sadece 10 yetişkinden 1’i aşı oluyor

İSTANBUL, (DHA)- AŞININ uygun şekilde verildiğinde vücutta bağışıklık oluşturarak kişiyi enfeksiyon hastalıklarına karşı koruduğunu belirten Uzm. Dr. Betül Mercan, "Hayati önem arz eden aşı işlem oranı maalesef yetişkinlerde hedeflenen kitlenin ancak yüzde 10 ila 20’sini kapsıyor" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi İç hastalıkları uzmanlarından Uzm. Dr. Betül Mercan, Dünya Aşı Haftası nedeniyle önemli açıklamalarda bulundu. Aşılanmanın Türkiye'de beklenen değeri görmediğine dikkat çeken Uzm. Dr. Betül Mercan, "Aşı, uygun şekilde verildiğinde vücutta bağışıklık oluşturarak kişileri enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyor. Bağışıklama ise bireyin bağışıklık sistemini yapay yollarla uyararak enfeksiyon hastalıklarına karşı daha güçlü bir şekilde koruyor. Bu işlem ise aşı ile aktif bir şekilde yapılabilir. Hayati önem arz eden aşı işlem oranı, maalesef yetişkinlerde hedeflenen kitlenin ancak yüzde 10 ila 20’sini kapsıyor" diye konuştu.

Aşı karşıtlığının sebeplerine de değinen Dr. Mercan, “Kişilerin, aşıların ve aşılanmanın etkinliği ve yan etkileri konusunda şüpheleri, erişkin bağışıklama ile ilgili ulusal sağlık politikalarının tam etkin olmaması, ekonomik maliyetin arttığı görüşü gibi nedenler bu konunun, koruyucu sağlık hizmetlerinde yerleşmemesine neden oluyor” ifadelerini kullandı.

"SEYAHAT ÖNCESİ AŞILARA DİKKAT"

Halk arasında daha sık yapılan İnfluenza (grip), Hepatit A ve B aşılarının isteyen herkese uygulanabileceğini hatırlatan Dr. Mercan sözlerine şöyle devam etti:

"Aşıda en önemli nokta doktor kontrolünde yapılması ve takip edilmesidir. Bunu kişiler aşı kartı ile takip edebilir. Aşı çeşitlerinden 'Pnömokok' dediğimiz zatürre aşılarının uygulanması yaşa ve risk durumuna göre farklılık gösterir. 65 yaş üzerinde herkese uygulanır, 65 yaş altındaki erişkinlerde diyabet hastaları, kronik akciğer hastaları, kalp hastaları, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, romatolojik problemi olan hastalar, kemik iliği nakli yapılanlar, organ nakli yapılanlar da pnömokok aşılarının önerildiği gruplardır. Kadın doğum doktorlarının büyük bir bölümünün önerdiği HPV aşısı ise rahim ağzı kanseri ve genital siğillerin önlenmesinde etkilidir. Belirli kriterlere bakılarak 9-13 yaş arası kız çocuklarına seksüel aktivite başlamadan yapılması önerilir. Alerjenik durumlar da kontrol edilmelidir. Seyahat etmeden evvel yapılması gerekli aşıları da unutmamak gerekiyor. Örneğin, Meningogok aşısını Suudi Arabistan hükümeti yıllık hac döneminde Mekke’ye gidecek olan herkese yapılmasını zorunlu tutuyor. Böylece herhangi bir enfekte durum önlenebiliyor.

"ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILARI ETKİNLİĞİNİ KAYBEDEBİLİR"

Çocukluk çağında yapılan aşıların zamanla etkinliğinin azaldığı ve erişkin dönemde bağışıklıkta azalma olduğunu vurgulayan Dr. Mercan, "Günümüz gelişim çağında yaşam süresinin uzaması, nüfusun yaşlanması, kronik hastalıkların ve tedavilerin ön plana çıkması, organ nakilleri, medikal cihaz kullanımı, bazı kanser tedavilerinde aşılanma tekrar gündemdedir. Önemi üzerinde daha fazla görüş birliği ve sağlık kurumlarınca desteği sağlanmaya başladı” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

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