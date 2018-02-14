Sağlam aşk kuvvetli bir kalp demek

Özel Ege Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serkan Kocakuşak, aşk ve kalp arasında tıbbi anlamda da bir bağlantı olduğunu belirtti.

Yapılan araştırmalara göre mutlu ve aktif olarak aşk yaşayan, sevgilisi olan hastaların kan hormon düzeylerinde iyi yönde etkili olan hormonların daha yüksek olduğu tespit edilirken, aktif bir aşk hayatı olmayanlarda da kötü yönlü hormonların yüksek olduğu tespit edildi.

Aşk kalbi olumlu etkiliyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Özel Ege Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serkan Kocakuşak, "Yalnız yaşayan erkeklerde 8, kadınlarda ise 3 yıl daha düşük ömür tespit edilmiş. Damar sertliği, kalp krizi geçirme, beyin damar tıkanıklığı, felç ve inme geçirme gibi rahatsızlıklar, yalnız yaşayan aşktan ve sevgiden uzak olan insanlarda yüzde 30-35 oranında daha fazla olduğu tespit edilmiş. Aşk kalbi olumlu yönde etkiliyor." dedi.

Aşksız hayat kalp krizini tetikliyor

"Şeker hastalığı, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı, stresli bir yaşam, düzenli egzersiz yapmama kalp krizine neden olan sebeplerdir." diyen Dr. Kocakuşak, "Şeker hastalığı yüzde 35 oranında etkiliyor. Diğer yandan en büyük risk faktörlerinden biri olan şeker hastalığı kalp krizini nasıl etkiliyorsa, aşktan ve sevgiden uzak yaşamakta aynı şekilde kalp krizi riskini etkiliyor" diye konuştu.