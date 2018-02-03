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Sağlığa yeni dizayn

SAĞLIK HABERLERİ | 03.02.2018 18:42 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından servislerde yaşanan yoğunluğun önüne geçmek amacıyla hastanelerdeki acil servis hizmetlerine yönelik yeni düzenlemeler ile ilgili olarak belirlenen 29 ildeki, 126 pilot bölge için kollar sıvanmaya başladı.

Sağlığa yeni dizayn

Sağlık Bakanlığı tarafından servislerde yaşanan yoğunluğun önüne geçmek amacıyla hastanelerdeki acil servis hizmetlerine yönelik yeni düzenlemeler ile ilgili olarak belirlenen 29 ildeki, 126 pilot bölge için kollar sıvanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aziz Alper Biten’in Diyarbakır’da yaptığı incelemeler neticesinde gerçekleştirilmesi planlanan değişiklikler yerinde tespit edildi, strateji çalışmaları yapıldı.
Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine devlet hastanelerinin devri ile başlayan sağlıkta erozyon ortadan kaldırılıyor. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın talimatları ile kırmızı alarma geçen hastanelerde köklü değişikliklerin olması bekleniyor. Özellikle yığılmaların gerçekleştiği ve sayısı aylık binin üzerinde olan acil servislerde ciddi modernizasyon çalışmalarının yapılması için start verilirken, bakanlık revize etmeyi hedeflediği 126 pilot acil servise kendi alanlarında deneyimli ve etkin kimlikleri angaje ederek sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

“İnsanlarımız her şeyin en güzeline layıktır”
İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aziz Alper Biten, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın talimatları üzerine Diyarbakır’da bulunduklarını belirtti Biten “Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan’ın talimatlarıyla Türkiye geneli bir genelge yayınlandı. Özet olarak bu genelge ile acil servislere gelen hasta yoğunluğunun bertaraf edilmesi, daha kaliteli, daha etkin hizmetlerin sunulması, bununla birlikte hasta yakınlarımızın geçmişte ve günümüzde yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi hedeflenmektedir. Hastalarımızın daha kısa sürede ilgili bölümlere, yani, yeşil, sarı, kırmızı olarak renklendirilen, aciliyeti belirlenen alanlara yönlendirilmelerini hedefleniyor. İlk başka pilot olarak Türkiye geneli 29 ilde 126 hastanede bu çalışma yapılıyor. Bu hastaneler de acil servisinde günlük binin üzerinde hasta bakan hastaneler pilot olarak seçildi. Bu hafta sonu itibari ile tüm ekip olarak sahaya dağıldık. Amacımız acil servislerde daha etkin hasta alımları yapmakla birlikte otelcilik hizmetlerini de ağırlık vermektir. Hasta yakınlarımızın yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi açısından yeni bir çalışma başlattık, bu çalışmaların ön adımını atmış bulunuyoruz. Bu uygulama aslında bütün acil servislerimizde yaşam bulacak fakat dediğimiz gibi pilot olarak öncelikli olarak iki hastanemizde çalışmalar başlatılacak” dedi.

Sağlığa yeni dizayn

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