Sağlığımızla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar!

Yanlış: Antidepresan depresyonun kesin çözümüdür.
Doğru: Antidepresan ilaçların depresyon tedavisindeki başarısı %50 iken plasebo etkisinin başarısı %35 civarındadır. Ayrıca yapılan araştırmalara göre haftada 3 gün yapılan egzersiz antidepresanla aynı etkiyi gösteriyor
Yanlış : Viagra kalp krizine neden olur.
Doğru: Viagra bir tedavi, sertleşme bozukluğu ise bir semptom. Sertleşme bozukluğunun kardiyo vasküler bir bozukluktan dolayı ortaya çıktığı durumda, doktora danışmadan viagra kullanan erkekler, kalp rahatsızlığını görmezlikten gelmiş olabiliyor. Bu durumda yaşanan kalp krizlerinin sorumlusu Viagra değil, kullanıcının zaten mevcut olan kalp sorunları oluyor.
Yanlış: Çocuklar için üretilen ürünler cildim için daha uygun
Doğru: Yetişkinlerin cilt pH'ıyla çocuk ve bebeklerinki farklı. O nedenle bebek ve çocuk ürünleri yetişkinler için uygun değil. Yetişkin insanda üst tabaka epidermisin pH değeri 5.5'tir. Ancak yenidoğan bebeğin cilt üzeri asit mantosu henüz oluşmadığı için pH değeri nötr'dür.
Yanlış: Eğer sakız yutarsanız mide ve bağırsaklarınıza yapışır.
Doğru: Hurafedir; Yapılan son araştırmalar sakızın temel maddesini oluşturan kimyasalların %50 sinden fazlasını vücudun tanımadığını gösterdi. Dolayısıyla vücut tanımadığı her maddeye yaptığı gibi dışkı ile atar.
Yanlış: Saç kestirmek saçları daha hızlı uzatır.
Doğru: Yapılan araştırmalara göre kesilen saçlar daha hızlı ya da gür uzamıyor. Kıl genetiği değişmiyor. Saçlarınızı bakım yaparak gürleştirebilirsiniz.
Dinlendirici gözlük yalanı!
Doğru: Dinlendirici gözlük diye bir gözlük yoktur. Gözünde derece varsa mutlaka gözlük kullanılmalı, gözünde derece yok ise gözlük kullanmamalısınız. Ayrıca gözlük kullanmak gözü tembelleştirmez.
Yanlış: Ispanağın yanında yoğurt yemek.
Doğru: Yeşil pancar, ıspanak ve yeşil fasulye gibi sebzeler sağlıklı besleyiciler olmalarına rağmen içerdikleri okzalat nedeniyle kalsiyum emilimini bozuyorlar. Bu sebzelerin, yoğurtla birlikte tüketilmesi önerilmiyor.
Yanlış: Kahve içmek zararlıdır
Doğru: Günlük kahvenizi içtiğiniz zaman Parkinson Hastalığı, karaciğer sirozu, şeker hastalığı ve hatta kolon kanseri geliştirme riskinizi azaltabilirsiniz. Dahası, kahvenin içerisindeki antioksidanlar hücre hasarıyla savaşmakta ve kalp rahatsızlığı riskini azaltmaktadır. Kahve konsantrasyonunuzu da geliştirir ve günlük işlerinizi hatırlamanıza yardımcı olur. Ancak her şeyde olduğu gibi kahvenin de fazlası zararlıdır günde 3-4 bardaktan fazla kahve içmemelisiniz.
Yanlış: Cildi kurutan ürünlerle temizlemek sivilceleri de kurutur
Doğru: Temizlik ürünlerini cilt tipinize göre seçmelisiniz. Cildiniz kuru ise veya tedavi nedeniyle tahriş olmuşsa, hafif ve yumuşak içerikli temizleyiciler, hatta bebek sabunu kullanabilirsiniz. Cildiniz yağlı ise jel temizleyicilerinden yararlanabilirsiniz. Sabun ve temizleyicilerde TTO (teatreeoil) ve kükürtgibi içeriği olanları tercih etmenizde fayda var.
Yanlış : Tuz tüketmek zararlıdır
Doğru: 1)Tuzun az tüketilmesi bazı sağlık risklerine yol açıyor. Günde 3 gramdan az tuz tüketimi, kalp ve damar hastalıklarından doğan ölüm riskini artırıyor.
Doğru: 2) Tuz, stresle savaşmayı sağlayan serotonin ve melatonin hormonlarının salınımını da artırdığı için gün içinde kendimizi daha huzurlu hissetmeyi, geceleri ise çok daha derin ve kaliteli bir uyku uyumayı sağlar.
Doğru: 3) Kanın pH seviyesini dengeleyen ideal besin kaynağı tuzdur. Kanda asit oranının artması, bağışıklık sisteminin bozulmasından tutun da böbrek rahatsızlıkları ve Alzheimer dahil birçok hastalığı da beraberinde getirir. (Sabah)
Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor
Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var
AK Partili isim ihraç ediliyor!
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!
Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Hostese 'yanlış servis' dayağı
4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!
Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu
Ağır Yaşamlar reyting rekorları kırıyor! İşte zayıflattıklarının son hali
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum