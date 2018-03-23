Sağlığımızla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar!

Yanlış: Antidepresan depresyonun kesin çözümüdür.

Doğru: Antidepresan ilaçların depresyon tedavisindeki başarısı %50 iken plasebo etkisinin başarısı %35 civarındadır. Ayrıca yapılan araştırmalara göre haftada 3 gün yapılan egzersiz antidepresanla aynı etkiyi gösteriyor

Yanlış : Viagra kalp krizine neden olur.

Doğru: Viagra bir tedavi, sertleşme bozukluğu ise bir semptom. Sertleşme bozukluğunun kardiyo vasküler bir bozukluktan dolayı ortaya çıktığı durumda, doktora danışmadan viagra kullanan erkekler, kalp rahatsızlığını görmezlikten gelmiş olabiliyor. Bu durumda yaşanan kalp krizlerinin sorumlusu Viagra değil, kullanıcının zaten mevcut olan kalp sorunları oluyor.

Yanlış: Çocuklar için üretilen ürünler cildim için daha uygun

Doğru: Yetişkinlerin cilt pH'ıyla çocuk ve bebeklerinki farklı. O nedenle bebek ve çocuk ürünleri yetişkinler için uygun değil. Yetişkin insanda üst tabaka epidermisin pH değeri 5.5'tir. Ancak yenidoğan bebeğin cilt üzeri asit mantosu henüz oluşmadığı için pH değeri nötr'dür.