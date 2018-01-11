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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan Zika açıklaması

SAĞLIK HABERLERİ | 11.01.2018 10:34 | Son Güncelleme 6 saat önce

Zika Virüsü'nün Türkiye’de yeni görülmeye başladığını belirten Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Gerekli tedbirler de alınacak” dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan Zika açıklaması

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Anadolu Ajansı Editör Masası’na katıldı. Demircan, şu ifadeleri kullandı:

Mevsimsel grip noktasında, şu anda geçmiş yıllara göre olumsuz bir noktada değiliz, aşırı bir yaygınlık, bir tehdit altında değiliz hatta biraz daha iyi durumdayız.

ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Antibiyotik kullanımına ilişkin Bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalar olumlu netice verdi. Reçetelerde antibiyotik oranı geçtiğimiz yıllara göre düşüyor ve düşmeye devam ediyor. Bu konuda başarılıyız.

ZİKA YENİ GÖRÜLEN RAHATSIZLIK

Zika, Türkiye'de yeni görülen virütik bir rahatsızlık. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli tedbirler de alınacak.

Zika Virüsü ilk defa Güney Amerika bölgelerinde görüldü. Virüs insan vücudunda büyük bir hasara ve hatta ölüme bile neden olabileceği için dünyanın birçok ülkesinde ve hatta Türkiye'de de büyük bir korku ve paniğe kapılmasına neden oldu. Virüsün taşıyıcısı olan iki sinek türü, Türkiye'nin bazı bölgelerine ulaştı ve oralarda yerleşik hale geldi. Bunlar: Aedes aegypti ve albopictus. Birinci sivrisineğin yayılımı Doğu Karadeniz, Batum, Gürcistan, Kırım yarımadasına uzanan bir bölgede aktif. AE. albopictus ise daha yaygın görülüyor. Batı Trakya ve İstanbul, Doğu Karadeniz'de Giresun'da aktif. Adaptasyon yeteneğinin yüksek olduğu, sineğin yayılmacı bir tür olduğu biliniyor, kış aylarında da yaşayabiliyor.

ÇOCUKLARA AŞI

(Çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden aileler) Aşı, toplum sağlığı üzerinde fevkalade koruyucu bir önlem, buna karşı çıkmak fevkalade sakıncalı.

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Anahtar Kelimeler:
Zika virüsü ahmet demircan

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