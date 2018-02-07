Sağlık Bakanı Demircan:

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afrin merkezine girilmemesi yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Türkiye kendi üzerine gelen bir tehdide karşı nefsi müdafaasını yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, eğer böyle düşünüyorsa millete ve devletimize karşı oluşan tehditten bihaber demektir." dedi.

Demircan, makamında Irak Sağlık Bakanı Adile Humud Hüseyin ve beraberindeki heyeti kabul etti. İki bakan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ve Irak arasında çok geniş işbirliği alanları olduğunu belirten Demircan, iki ülke arasında ilaç sanayi, sağlık turizmi ve sağlık hizmetleri eğitimi alanlarında ortak çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

Bakan Demircan, Türkiye'nin son 15 yılda sağlıkta önemli bir mesafe aldığını ve tecrübelerini komşu ülkelerle paylaşmayı ilke edindiği vurgulayarak, "Irak bölgenin önemli bir ülkesidir. Son yıllarda yaşadığı sıkıntılardan hızla kurtulacak ve gelişmesini sürdürecektir buna inanıyoruz. Dünya barışı ve bölge barışına hizmet edecektir. Irak ve Türkiye birbirlerinin elinden tutup güçlü bir şekilde barışa katkı sağlayabilecek ülkelerdir." ifadesini kullandı.