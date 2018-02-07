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Sağlık Bakanı Demircan:

SAĞLIK HABERLERİ | 07.02.2018 13:59 | Son Güncelleme

"(Kılıçdaroğlu'nun Afrin'e yönelik açıklaması) Türkiye kendi üzerine gelen bir tehdide karşı nefsi müdafaasını yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, eğer böyle düşünüyorsa millete ve devletimize karşı oluşan tehditten bihaber demektir" - (CHP Kurultayında kumanya zehirlenmesi) Yedikleri gıdalardan etkilenenler oldu. İlgili hastanelerde gerekli tedaviler yapıldı. Hastanelerimize 80 vaka müracaat etmiş"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afrin merkezine girilmemesi yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Türkiye kendi üzerine gelen bir tehdide karşı nefsi müdafaasını yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, eğer böyle düşünüyorsa millete ve devletimize karşı oluşan tehditten bihaber demektir." dedi.

Demircan, makamında Irak Sağlık Bakanı Adile Humud Hüseyin ve beraberindeki heyeti kabul etti. İki bakan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ve Irak arasında çok geniş işbirliği alanları olduğunu belirten Demircan, iki ülke arasında ilaç sanayi, sağlık turizmi ve sağlık hizmetleri eğitimi alanlarında ortak çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

Bakan Demircan, Türkiye'nin son 15 yılda sağlıkta önemli bir mesafe aldığını ve tecrübelerini komşu ülkelerle paylaşmayı ilke edindiği vurgulayarak, "Irak bölgenin önemli bir ülkesidir. Son yıllarda yaşadığı sıkıntılardan hızla kurtulacak ve gelişmesini sürdürecektir buna inanıyoruz. Dünya barışı ve bölge barışına hizmet edecektir. Irak ve Türkiye birbirlerinin elinden tutup güçlü bir şekilde barışa katkı sağlayabilecek ülkelerdir." ifadesini kullandı.

Irak ile daha önceden imzaladıkları işbirliği protokollerinin işlerliğini artırmak ve yenilemek için bir iradenin de ortaya konduğunu aktaran Demircan, gelecek günlerde protokollerin yenileceğini kaydetti.

Irak Sağlık Bakanı Adile Humud Hüseyin ise ziyaretin iki ülke arasında yeni bir açılımın söz konusu olacağını belirterek, özellikle ilaç üretimi hususunda Sağlık Bakanlığının tecrübesinden yararlanmak istediklerini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayandığını hatırlatan Hüseyin, Türkiye ile sadece sağlık alanında değil diğer alanlarda da işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

Irak'ın sağlık alanında bazı eksiklikleri olduğuna işaret eden Hüseyin, özellikle organ nakli ve kanser tedavilerinde Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade etti.

Hüseyin, DEAŞ'ın Musul'da çok büyük zararlara yol açtığını vurgulayarak, 30'a yakın çocuğun ilaç ihtiyacının Türkiye tarafından karşılandığını kaydetti.

- "Kılıçdaroğlu tehditten bihaber"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afrin merkezine girilmemesi yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Demircan, "Türkiye, kendi üzerine gelen bir tehdide karşı nefsi müdafaasını yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, eğer böyle düşünüyorsa millete ve devletimize karşı oluşan tehditten bihaber demektir." dedi.

Demircan, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda yaşanan zehirlenme vakalarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Gıda güvenliği ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bizim sorumluluklarımız var. Onları takip etmemiz gerekiyor. Gerekli düzenlemeler yapılıyor. Yapılmış olan düzenlemeler uygulanıyor. Daha ileri adım atmak gerekirse de atılacaktır. Hemen zehirlenme şeklinde değerlendirmeyelim. Yedikleri gıdalardan etkilenenler oldu. İlgili hastanelerde gerekli tedaviler yapıldı. Hastanelerimize 80 vaka müracaat etmiş."

Bakanlar Kurulu kararıyla Türk Tabipleri Birliği'nin ismindeki "Türk" ifadesinin kaldırılacağının hatırlatılması üzerine de Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda gerekli açıklamayı yaptığını kaydetti.

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Irak Sağlık Bakanı Adile Humud Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

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