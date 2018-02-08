Sağlık Bakanı Demircan:

Kilis'te cenaze törenine katıldıktan sonra kentteki sağlık merkezlerini ziyaret ettiğini belirten Demircan, doktorların, hemşirelerin, sağlık personelinin, UMKE elemanlarının büyük bir moralle kendilerine verilmiş olan görevleri hakkıyla yerine getirdiğini, getirmeye devam ettiğini kaydetti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrasında açıklama yapan Bakan Demircan, hem şehit cenaze törenine katılmak hem de bölgedeki sağlık tesislerini yerinde görüp sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirmek için Kilis ve Hatay'a ziyaretler düzenlediklerini belirtti.

Demircan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yaralanan ve tedavileri Hatay Devlet Hastanesinde devam eden askerler ile sınır hattında görevli sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Bakan Demircan, Kilis'te ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ziyaret ettiği yaralıların durumlarının gayet iyi olduğunu, herhangi bir sıkıntılarının bulunmadığını kaydederek, Özgür Suriye Ordusu saflarında savaşan yaralıları da ziyaret ettiğini daha sonra da Hatay'a tekrar gelerek ziyaret ve denetlemeler yaptıklarını söyledi.

Sağlık merkezlerindeki hizmetin güzel şekilde devam ettiğine dikkati çeken Demircan, şunları söyledi:

"Yaralılarımızın durumları iyi, moralleri iyi. 'Taburcu olacağız, yarın gideceğiz taburcu olduktan sonra görev yerimizde görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz' diyorlar. Kendileriyle gurur duyuyoruz, kendilerine geçmiş olsun diyoruz. Bu uğurda canlarını feda eden bütün şehitlerimize ve bugüne kadar bu toprakları bize vatan kılmak için canını feda eden, bayrağımıza kanıyla renk veren şehitlerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Bu uğurda bu mücadelede onlara yardımcı olan sağlık personelimize, doktorundan sağlık çalışanına hemşiremize varıncaya kadar hepsine huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum."