Sağlık Bakanı Demircan:

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Hastane ruhsatı alan bir yer, acil vakalara da bakmak zorunda. Herkes imkanı ölçüsünde acil olarak müracaat eden hastalara bakacak ve acil hastalardan ücret alınmayacak. Bu açık ve net bir kuraldır." dedi.

Demircan, Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen "Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı" programının ardından düzenlediği basın toplantısında, iki gün süren toplantıda sağlık teşkilatının bilgilendirilip, talep ve önerilerin tespit edildiğini söyledi.

Türkiye'de 2002'den beri sağlık alanında güzel işler yapıldığına işaret eden Demircan, "Sağlıktaki birinci dönüşüm başarıyla tamamlandı. İkinci dönüşümü hayata geçiriyoruz. Sağlıkta, sağlığın finansmanı konusunu çözen dünyadaki ender ülkelerden birisiyiz. İkinci olarak da sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği, etkinliği ve verimliliği açısından altyapısını yenileme çalışmaları sürüyor. Sağlık çalışanlarımızı geliştirme ve yeterli seviyeye ulaştırma çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Sağlıkta kalitenin sürdürülebilirliğinin de gündemlerinden olduğunu ifade eden Demircan, bunu hayata geçirme programı uyguladıklarını dile getirdi.