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Sağlık Bakanı Demircan:

SAĞLIK HABERLERİ | 10.02.2018 16:52 | Son Güncelleme

"Hastane ruhsatı alan bir yer, acil vakalara da bakmak zorunda. Herkes imkanı ölçüsünde acil olarak müracaat eden hastalara bakacak ve acil hastalardan ücret alınmayacak" - "Acil servislere müracaat eden tüm vatandaşlara süresi uzun zaman gerektirmeyecek şekilde ulaşılabilecek bir model geliştirdik. Bu modelde ambulansa gelen hastaya, doğrudan kaydı yapılmadan müdahalesi yapılıyor"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Hastane ruhsatı alan bir yer, acil vakalara da bakmak zorunda. Herkes imkanı ölçüsünde acil olarak müracaat eden hastalara bakacak ve acil hastalardan ücret alınmayacak. Bu açık ve net bir kuraldır." dedi.

Demircan, Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen "Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı" programının ardından düzenlediği basın toplantısında, iki gün süren toplantıda sağlık teşkilatının bilgilendirilip, talep ve önerilerin tespit edildiğini söyledi.

Türkiye'de 2002'den beri sağlık alanında güzel işler yapıldığına işaret eden Demircan, "Sağlıktaki birinci dönüşüm başarıyla tamamlandı. İkinci dönüşümü hayata geçiriyoruz. Sağlıkta, sağlığın finansmanı konusunu çözen dünyadaki ender ülkelerden birisiyiz. İkinci olarak da sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği, etkinliği ve verimliliği açısından altyapısını yenileme çalışmaları sürüyor. Sağlık çalışanlarımızı geliştirme ve yeterli seviyeye ulaştırma çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Sağlıkta kalitenin sürdürülebilirliğinin de gündemlerinden olduğunu ifade eden Demircan, bunu hayata geçirme programı uyguladıklarını dile getirdi.

Sağlık alanında belli başlı problemler olduğunu vurgulayan Demircan, şöyle devam etti:

"Sağlık alanındaki sıkıntıları bir bir çözüyoruz. Acil servislerde görülen yoğunluğu ortadan kaldıracak önemli bir adım attık. Acillerde 'Yeşil 2 alan' diye bir alan oluşturduk. Gözlemlediğimiz, acile gelen hastaların yüzde 70'i 'kırmızı' ve 'sarı' değil 'yeşil alan' olan hastalar. 'Kendimi acil hissediyorum, hemen tedavi görmek istiyorum' diyen her vatandaşımıza bakmakla yükümlüyüz. O nedenle acil servislere müracaat eden tüm vatandaşlara süresi uzun zaman gerektirmeyecek şekilde ulaşılabilecek bir model geliştirdik. Bu modelde ambulansa gelen hastaya, doğrudan kaydı yapılmadan müdahalesi yapılıyor. 'Sarı alan' hastalara da yine kısa zamanda müdahale ediliyor. Onların kayıtları yapılıyor. İkinci alan 'yeşil alan' hastalarımız ise ikiye ayrılıyor. Acilde çözülebilecek hastalıklar 'yeşil 1' poliklinikte çözülebilecek hastalıklar ise yan tarafta kurduğumuz ve mesai kaydırmasıyla oluşturduğumuz poliklinik hizmetleriyle sorunu orada çözüyoruz. Bu model, acillerdeki yoğunluğu ortadan kaldıracak."

- "Acillerdeki yığılma ortadan kalkacak"

Bu çalışmayı değerlendirme toplantısında sağlık personeliyle paylaştıklarını anlatan Demircan, bu çalışmayı daha verimli hale getirecek adımlar atacaklarını kaydetti.

Acillerdeki yığılmayı ortadan kaldırmak için özel hastanelerin de acil hastalara bakmasıyla ilgili gerekli düzenlemelerin hatırlatmasını yaptıklarını aktaran Demircan, "Hastane ruhsatı alan bir yer, acil vakalara da bakmak zorunda. Herkes imkanı ölçüsünde acil olarak müracaat eden hastalara bakacak ve acil hastalardan ücret alınmayacak. Bu açık ve net bir kuraldır. Özellerin kapasitesinin de harekete geçirilmesi, acillerde uyguladığımız yeni yöntem ve aile hekimliklerinin daha efektif hizmet vermesiyle acillerdeki yığılma ortadan kalkacak." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Acil Servis Antalya Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

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