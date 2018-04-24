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Sağlık Bakanı Demircan Filistinli Şerif kardeşleri kabul etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.04.2018 13:20 | Son Güncelleme

Bakan Demircan: - "Onlara (Şerif kardeşler) en uygun destek sağlanacak. Tedavi konusunda hekimlerimiz sizlerle sonuna kadar ilgilenecekler" - Baba İmad Al Şerif: - "Çocukların ilaçlarını ve diğer sağlık hizmetlerini Türkiye'de almalarını sağladığınız için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, çeşitli sağlık sorunları bulunan ve tedavileri için Türkiye'ye getirilen Filistinli Şerif kardeşlere ilişkin, "Onlara en uygun destek sağlanacak. Tedavi konusunda hekimlerimiz sizlerle sonuna kadar ilgilenecekler." dedi.

Bakan Demircan, Filistinli Secud Şerif, Mahmud Şerif ve Enes Şerif kardeşler ile ailesini Sağlık Bakanlığının Bilkent yerleşkesindeki makamında kabul etti. Demircan, burada yaptığı konuşmada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dün coşkuyla kutlandığını anımsattı.

Demircan, sağlık sorunları bulunan Filistinli çocukların Türkiye'ye getirilmelerini, Türk kardeşlerinden "bir bayram hediyesi" olarak değerlendirdi.

Türkiye'nin sağlık alanında dünyada önder ülkelerden olduğuna işaret eden Demircan, Filistinli çocukların burada sağlıklarına kavuşabilmesi için her şeyin yapılacağını bildirdi.

Demircan, çocukların tedavisinin Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile SBÜ Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacağını, tedavi sürecinin yakından takip edileceğini aktardı.

Şerif kardeşlerin tedavisinin uzun süre devam edeceğini anlatan Demircan, "Onlara yapılabilecek en uygun destek sağlanacak. Tedavi konusunda hekimlerimiz sizlerle sonuna kadar ilgilenecekler. O konuda rahat olun. Biz, çocuklarımızın tedavi sürecini sonuna kadar takip edeceğiz." diye konuştu.

Demircan, baba İmad Al Şerif'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisinin ve ailesinin selamlarını iletmesini rica etmesi üzerine, "Bütün bu yaptıklarımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde ve yönlendirmesiyle yapılan hizmetler. O konuda rahat olun. İnşallah, sizleri Cumhurbaşkanımızla da görüştürme imkanımız olabilir." ifadelerini kullandı.

Şerif ailesinden, çocuklarının tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Filistin'e döndüklerinde, herkese Türkiye'den selam iletmelerini isteyen Demircan, orada da bir hastanenin yakında açılacağını kaydetti.

- "Bizi burada ağırladığınız için minnettarız"

Baba İmad Al Şerif de Türkiye'de olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve teşekkür etti.

Yaklaşık 10 yıldır çok büyük sıkıntı yaşadıklarını anlatan baba Şerif, "10 yıllık yolculuktan sonra bizi burada ağırladığınız için minnettarız. Çocukların ilaçlarını ve diğer sağlık hizmetlerini Türkiye'de almalarını sağladığınız için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Anne Rannda Al Şerif ise Türkiye'ye geldikleri andan itibaren çok yakın ilgi gördüklerini belirterek, Bakan Demircan'a desteği için teşekkür etti.

Demircan, daha sonra çocuklara hediye verdi ve birlikte fotoğraf çektirdi.

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