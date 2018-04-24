Sağlık Bakanı Demircan Filistinli Şerif kardeşleri kabul etti

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, çeşitli sağlık sorunları bulunan ve tedavileri için Türkiye'ye getirilen Filistinli Şerif kardeşlere ilişkin, "Onlara en uygun destek sağlanacak. Tedavi konusunda hekimlerimiz sizlerle sonuna kadar ilgilenecekler." dedi.

Bakan Demircan, Filistinli Secud Şerif, Mahmud Şerif ve Enes Şerif kardeşler ile ailesini Sağlık Bakanlığının Bilkent yerleşkesindeki makamında kabul etti. Demircan, burada yaptığı konuşmada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dün coşkuyla kutlandığını anımsattı.

Demircan, sağlık sorunları bulunan Filistinli çocukların Türkiye'ye getirilmelerini, Türk kardeşlerinden "bir bayram hediyesi" olarak değerlendirdi.

Türkiye'nin sağlık alanında dünyada önder ülkelerden olduğuna işaret eden Demircan, Filistinli çocukların burada sağlıklarına kavuşabilmesi için her şeyin yapılacağını bildirdi.

Demircan, çocukların tedavisinin Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile SBÜ Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacağını, tedavi sürecinin yakından takip edileceğini aktardı.