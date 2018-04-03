HABER

Sağlık Bakanlığı İHA’nın haberi üzerine harekete geçti

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.04.2018 14:38 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, İhlas Haber Ajansı’nın gündeme getirdiği "’Kanser Olabilirsin’ denildi, Karnından Kavanoz Dolusu Gazlı Bez Çıktı" haberinin ardından konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.İhlas Haber Ajansı’nın gündeme getirdiği olayla ilgili Sağlık Bakanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, İhlas Haber Ajansı’nın gündeme getirdiği "’Kanser Olabilirsin’ denildi, Karnından Kavanoz Dolusu Gazlı Bez Çıktı" haberinin ardından konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
İhlas Haber Ajansı’nın gündeme getirdiği olayla ilgili Sağlık Bakanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığını açıkladı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yapılacak inceleme ve soruşturmalar sonucunda, ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler uygulanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.
İHA muhabirinin gündeme taşıdığı haberde kist olduğu sanılarak ameliyata alınan kadının karnından, 3 yıl önce sezaryen ile yaptığı doğumda unutulan bir kavanoz gazlı bez çıktığı ortaya çıkmıştı.

Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok!Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok!
TSK'dan Afrin'e yeni operasyon!TSK'dan Afrin'e yeni operasyon!
ASELSAN mühendisinin ölümüyle ilgili şoke eden ifadelerASELSAN mühendisinin ölümüyle ilgili şoke eden ifadeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saç dökülmesi bu hastalıkların işareti olabilir

Saç dökülmesi bu hastalıkların işareti olabilir

Otizm’in testi yok bebeği gözlemlemek gerekiyor

Otizm’in testi yok bebeği gözlemlemek gerekiyor

Beyninizi genç tutabilirsiniz!

Beyninizi genç tutabilirsiniz!

Sağlıklı kemikler için 6 öneri!

Sağlıklı kemikler için 6 öneri!

Çocuğunuzun vücudunda kendiliğinden şişlikler oluşuyorsa dikkat!

Çocuğunuzun vücudunda kendiliğinden şişlikler oluşuyorsa dikkat!

Bu besinler hayat kurtarıyor! Bahar aylarında nasıl beslenilmeli?

Bu besinler hayat kurtarıyor! Bahar aylarında nasıl beslenilmeli?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.