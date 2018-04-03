Sağlık Bakanlığı İHA’nın haberi üzerine harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, İhlas Haber Ajansı’nın gündeme getirdiği "’Kanser Olabilirsin’ denildi, Karnından Kavanoz Dolusu Gazlı Bez Çıktı" haberinin ardından konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı’nın gündeme getirdiği olayla ilgili Sağlık Bakanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığını açıkladı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yapılacak inceleme ve soruşturmalar sonucunda, ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler uygulanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

İHA muhabirinin gündeme taşıdığı haberde kist olduğu sanılarak ameliyata alınan kadının karnından, 3 yıl önce sezaryen ile yaptığı doğumda unutulan bir kavanoz gazlı bez çıktığı ortaya çıkmıştı.