Sağlık Bakanlığı, küçük Zeynep için seferber oldu

Sivas'ta yaşayan 4 yaşındaki Zeynep Çağlar'ın traktörün pervanesine kaptırması sonucu kopan parmağı, seferber olan sağlık çalışanlarının büyük özverisiyle yerine dikildi.

Yıldızeli ilçesi Sarıyar köyünde yaşayan Osman ve Özge Çağlar çiftinin kızları 4 yaşındaki Zeynep'in traktörün pervanesine kaptırması sonucu sağ elinin bir parmağı koptu, iki parmağı parçalandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürülen Zeynep Çağlar'ın ambulansla Kayseri'ye sevki sağlandı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde özel bir hastanede mikro cerrahi uzmanı ve uygun ekip olduğu tespit edilince vakit kaybetmemek için ambulans uçak talep edildi.

Ambulans uçakla Kayseri'den alınan çocuk, Antalya'ya getirildi. Ardından helikopterle operasyonun yapılacağı hastaneye yetiştirilen Zeynep, hazır bekleyen ekip tarafından hemen operasyona alındı. Yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından kopan parmak yerine dikildi, parçalan parmaklar onarıldı.

- "Operasyon başarılı geçti"

Operasyonu gerçekleştiren ekipten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Balkarlı, parmaklarında ciddi yaralanmalar olan çocuğu, hastaneye getirilir getirilmez hemen operasyona aldıklarını söyledi. Kopan parmak için çok uğraştıklarını anlatan Balkarlı, "Operasyon başarılı geçti. Çocuğun takibini yapıyoruz." dedi.

Baba Osman Çağlar da kendileri için çok uzun geçen günün mutlulukla sonuçlandığını dile getirdi.

Herkesin kızı için seferber olduğunu anlatan Çağlar, "Allah devletimize zeval vermesin, çocuğum için hem uçak hem helikopter kaldırdı." diye konuştu.

