Sağlık Bakanlığı: Ordu'da 10 yaralıdan 8'i taburcu edildi

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı tarafından Ordu'da yaşanan sel felaketiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, olayda yaralanan 10 kişiden 8'inin tedavinin ardından taburcu edildiği, diğer 2 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ordu'da yaşanan sel felaketi sonrası 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve hastanelerde, sağlıkla ilgili gerekli tedbirlerin hızlı bir şekilde alındığı ifade edildi. Açıklamanın devamında, felakette yaralanan 10 kişinin sağlık kurumlarına getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Yaralanan vatandaşlarımızdan 8'i yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, hayati tehlikesi olmayan 2 vatandaşımızın ise tedavisi devam etmektedir. Meydana gelen sel felaketi dolayısıyla Ordu'da yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."
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