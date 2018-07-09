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Sağlık Bakanlığına Fahrettin Koca getirildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.07.2018 23:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Koca, çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemin ilk kabinesinde Sağlık Bakanlığına Fahrettin Koca getirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesini açıkladı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığına Koca getirildi.

- Özgeçmiş

1965'te Konya'da doğan, ilk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitiren Koca, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı.

İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Koca, çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu.

Koca, kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi.

Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüten Koca'nın, Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunuyor.

Koca, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcılığını, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneğinin Başkanlığını ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanlığını yürütüyor.

İngilizce bilen Koca, evli ve dört çocuk babası.

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Fahrettin Koca sağlık bakanı

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