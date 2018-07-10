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Sağlık Bakanlığında devir teslim töreni

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.07.2018 18:24 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığına getirilen Fahrettin Koca, görevi Ahmet Demircan'dan devraldı - Ahmet Demircan: "Türkiye, sistem değişikliğiyle daha önceki dönemlerde gelişmesinin önünde engel teşkil eden vesayet baskılarından, darbelerden, koalisyon sıkıntılarından kurtulmuş olarak kendisini daha hızlı şekilde geleceğe taşıyacak" - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu süreçte özellikle çalışan memnuniyetiyle birlikte hasta memnuniyetini öncelikli kılacağımızı ifade etmek istiyorum. Vatanımıza, milletimize hayırlı olur inşallah. Az konuşup çok icraat yapan bir Bakanlık olacak inşallah"

Sağlık Bakanlığına getirilen Fahrettin Koca, görevini Ahmet Demircan'dan devraldı.

Demircan, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, bir yıllık görev süresi içinde sağlık alanındaki hizmet başarısını sürdürmeye gayret ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin sağlık alanında son 16 yılda "mükemmel" gelişmeler yaşadığını belirten Ahmet Demircan, "Türkiye'nin sağlıkta, öncesiyle kıyaslanamayacak başarısı bundan sonra da elbette artarak devam edecek. Bu bayrak yarışında, bayrağı devralan arkadaşım Dr. Fahrettin Bey, bundan sonra bayrağı daha yükseğe dikmek için üzerine düşeni yapacak, bundan eminiz. Kendisinin tecrübesi ve birikimi bunu yerine getirmek için fazlasıyla yeterli." dedi.

Demircan, parlamenter sistemin son Bakanlar Kurulu üyesi olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Sağlık Bakanı olan Koca'ya görevi devretmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Türkiye, bu sistem değişikliğiyle daha önceki dönemlerde gelişmesinin önünde engel teşkil eden vesayet baskılarından, darbelerden, koalisyon sıkıntılarından kurtulmuş olarak kendisini daha hızlı şekilde geleceğe taşıyacak. Yeni kadroların da yeni sistemle Türkiye'ye çok daha güzel hizmetler vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca'ya çalışmalarında başarılar dileyen Ahmet Demircan, birlikte çalıştığı herkese teşekkürlerini sundu.

Demircan, ayrıca gayretleri ve emekleri için takdir ettiği sağlık çalışanlarının bundan sonraki süreçte de başarılı çalışmalara imza atacaklarına inandığını da söyledi.

Ahmet Demircan, "Ayrıca, bu görevi bizlere güvenerek emanet eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve birlikte Bakanlar Kurulu'nu son olarak tamamladığımız Başbakanımız Binali Bey'e ayrıca teşekkürlerimizi sunmak isterim." şeklinde konuştu.

- "Hasta memnuniyetini öncelikli kılacağız"

Sağlık Bakanlığına getirilen Fahrettin Koca da Demircan'a, kendisi için sarf ettiği güzel sözler ve bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar gerçekleştirdiği sağlıkta dönüşüm reformunu daha ileri bir noktaya taşımayı hedeflediklerini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Bunun yanında bu süreçte özellikle çalışan memnuniyetiyle birlikte hasta memnuniyetini öncelikli kılacağımızı ifade etmek istiyorum. Vatanımıza, milletimize hayırlı olur inşallah. Az konuşup çok icraat yapan bir Bakanlık olacak inşallah. Bu süreçte hep birlikte yol alarak, daha ileri noktalara bu hizmeti götüreceğimize inanıyorum."

Konuşmaların ardından Demircan ve Koca birbirlerine hediyeler takdim etti.

Devir teslim töreninde, Bakan Koca'nın küçük oğlu Zahit Esat ve eşi Hale Koca da yer aldı.

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