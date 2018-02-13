Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama:

Sağlık Bakanlığınca, şehir hastanelerinde sunulan sağlık hizmeti nedeniyle vatandaştan ek ücret alınmadığı ve sağlık çalışanlarının haklarında da herhangi bir kaybın söz konusu olmadığı bildirildi.
Bakanlık'tan, bazı basın yayın organlarında yer alan "Şehir hastanelerinin faturasını sağlık emekçileri ve yurttaşlar ödeyecek" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) raporuna atıfta bulunularak, bazı iddiaların gündeme geldiği belirtilen açıklamada, "Mesnetsiz iddiaların aksine, şehir hastanelerinde sunulan sağlık hizmeti nedeniyle vatandaşlarımızdan ek bir ücret alınmamaktadır. Sağlık çalışanlarımızın haklarında da herhangi bir kayıp söz konusu değildir. Döner sermaye gelirlerinden elde edilen tüm sosyal haklar, zamanında ve düzenli olarak ödenmektedir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sağlık hizmet sunumunda hem hastalarımız hem de çalışanlarımız için fiziki şartların ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi vatandaş ve çalışan memnuniyetini artırmaktadır. Şehir hastanelerinde insan kaynakları yönetimine önem verilmekte, çalışanlarımızın alanları, aldıkları eğitim, deneyim, tecrübe, bilgi ve becerilerine göre planlanmaktadır.
Hastaneler, deprem izolatörleri, enerji ve çevre kirliliği sorunlarının gün geçtikçe artması münasebeti ile 'yeşil hastane' konseptinde 'akıllı bina' otomasyonları ile donatılmış olarak tasarlanmıştır. Şehir hastanelerinde, hasta yatış sürelerinin kısaltılması, tüm birimlere aynı kampüste ulaşılabilmesi, tüm yatakların nitelikli hale getirilmesi, teşhis ve tedavide yüksek teknolojilerin kullanılması, hastane enfeksiyonlarının azaltılması ve hasta güvenliği seviyesinin yükseltilmesi ana hedef olarak gözetilmektedir.
Şehir hastanelerindeki yüksek hizmet standardı ve vatandaş memnuniyetinin, bu tür kaynağı ve maksadı belirsiz haberlerle gölgelenmesi mümkün değildir."
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