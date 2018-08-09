HABER

Sağlık Bakanlığı'ndan "Aşı" açıklaması 

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.08.2018 15:41 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanlığı tarafından "Aşı" konusunda yapılan yazılı açıklamada, " Aşılama hizmetleri Bakanlığımız tarafından başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.

ANKARA (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı tarafından "Aşı" konusunda yapılan yazılı açıklamada, " Aşılama hizmetleri Bakanlığımız tarafından başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından aşı konusunda doğru ve sağlıklı bilgilendirme yapmak, varsa kafalarda oluşan soruları gidermek maksadıyla 'asi.saglik.gov.tr' adıyla bir web sayfası oluşturulmuştur.Toplumsal farkındalık amacıyla hazırlanan bu sayfa, önemli hizmetler ifa edecektir. Vatandaşlarımız aşı konusunda her türlü doğru bilgiye bu site üzerinden ulaşabilecektir" denildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından "Aşı" konusunda yapılan yayınlar üzerine yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde: "Aşı, halk sağlığı açısından önemli bir konu olup, 'Sağlıklı nesiller' ve 'Sağlıklı bir gelecek' demektir. Aşılama hizmetleri Bakanlığımız tarafından başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Aşılar dünyada en çok uygulanan biyolojik ürünlerdir. Aşılamanın temel amacı özellikle bebek ve çocuklarda olmak üzere toplumda aşı ile önlenebilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemektir. Aşılama sayesinde ölümcül olan birçok hastalık önlenmiş milyonlarca çocuğumuz sakatlık ve ölüm riskinden korunmuştur. Bakanlığımız tarafından aşı konusunda doğru ve sağlıklı bilgilendirme yapmak, varsa kafalarda oluşan soruları gidermek maksadıyla 'asi.saglik.gov.tr' adıyla bir web sayfası oluşturulmuştur.Toplumsal farkındalık amacıyla hazırlanan bu sayfa, önemli hizmetler ifa edecektir. Vatandaşlarımız aşı konusunda her türlü doğru bilgiye bu site üzerinden ulaşabilecektir."

PARTNERÜnlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...Ünlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...
Yazın ateş yükselmesi neden olur? Yazın çıkan ateş nasıl düşürülür?Yazın ateş yükselmesi neden olur? Yazın çıkan ateş nasıl düşürülür?
Yenidoğan sarılığı nedir? Yenidoğan sarılığı tedavisi nasıl olur? Yenidoğan sarılığı bulaşıcı mı? Yenidoğan sarılığı nedenleri neler?Yenidoğan sarılığı nedir? Yenidoğan sarılığı tedavisi nasıl olur? Yenidoğan sarılığı bulaşıcı mı? Yenidoğan sarılığı nedenleri neler?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yazın ateş yükselmesi neden olur? Yazın çıkan ateş nasıl düşürülür?

Yazın ateş yükselmesi neden olur? Yazın çıkan ateş nasıl düşürülür?

Yenidoğan sarılığı nedir? Yenidoğan sarılığı tedavisi nasıl olur? Yenidoğan sarılığı bulaşıcı mı? Yenidoğan sarılığı nedenleri neler?

Yenidoğan sarılığı nedir? Yenidoğan sarılığı tedavisi nasıl olur? Yenidoğan sarılığı bulaşıcı mı? Yenidoğan sarılığı nedenleri neler?

Bağırsak paraziti nedir? Bağırsak paraziti tedavisi nasıl olur? Bağırsak paraziti belirtileri nelerdir?

Bağırsak paraziti nedir? Bağırsak paraziti tedavisi nasıl olur? Bağırsak paraziti belirtileri nelerdir?

Diyabetik çocuklar kampta buluştu

Diyabetik çocuklar kampta buluştu

Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler

Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler

PRP destekli saç ekimi için en uygun zaman nedir? Saç ekimi oeprasyonunda PRP ne zaman uygulanır?

PRP destekli saç ekimi için en uygun zaman nedir? Saç ekimi oeprasyonunda PRP ne zaman uygulanır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.