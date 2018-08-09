ANKARA (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı tarafından "Aşı" konusunda yapılan yazılı açıklamada, " Aşılama hizmetleri Bakanlığımız tarafından başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından aşı konusunda doğru ve sağlıklı bilgilendirme yapmak, varsa kafalarda oluşan soruları gidermek maksadıyla 'asi.saglik.gov.tr' adıyla bir web sayfası oluşturulmuştur.Toplumsal farkındalık amacıyla hazırlanan bu sayfa, önemli hizmetler ifa edecektir. Vatandaşlarımız aşı konusunda her türlü doğru bilgiye bu site üzerinden ulaşabilecektir" denildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından "Aşı" konusunda yapılan yayınlar üzerine yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde: "Aşı, halk sağlığı açısından önemli bir konu olup, 'Sağlıklı nesiller' ve 'Sağlıklı bir gelecek' demektir. Aşılama hizmetleri Bakanlığımız tarafından başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Aşılar dünyada en çok uygulanan biyolojik ürünlerdir. Aşılamanın temel amacı özellikle bebek ve çocuklarda olmak üzere toplumda aşı ile önlenebilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemektir. Aşılama sayesinde ölümcül olan birçok hastalık önlenmiş milyonlarca çocuğumuz sakatlık ve ölüm riskinden korunmuştur. Bakanlığımız tarafından aşı konusunda doğru ve sağlıklı bilgilendirme yapmak, varsa kafalarda oluşan soruları gidermek maksadıyla 'asi.saglik.gov.tr' adıyla bir web sayfası oluşturulmuştur.Toplumsal farkındalık amacıyla hazırlanan bu sayfa, önemli hizmetler ifa edecektir. Vatandaşlarımız aşı konusunda her türlü doğru bilgiye bu site üzerinden ulaşabilecektir."
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