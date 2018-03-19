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Sağlık Bakanlığından "bilgilerin çalındığı" haberlerine açıklama:

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.03.2018 17:25 | Son Güncelleme

"MHRS taklidi yapan siteler içerisinden Bakanlığımıza ait MHRS uygulamasının açılması/gösterilmesi teknik olarak mümkün değildir. MHRS verilerine ulaşılması ve yazılımın kopyalanması kesinlikle söz konusu değildir"

Sağlık Bakanlığı, "Sahte MHRS Mobil Uygulaması Vatandaşların Bilgilerini Çaldı" başlıklı haberlere ilişkin olarak, "MHRS taklidi yapan siteler içerisinden Bakanlığımıza ait MHRS uygulamasının açılması/gösterilmesi teknik olarak mümkün değildir. MHRS verilerine ulaşılması ve yazılımın kopyalanması kesinlikle söz konusu değildir." bilgisini paylaştı.

Bakanlık tarafından, bazı basın yayın kuruluşlarında "Sahte MHRS Mobil Uygulaması Vatandaşların Bilgilerini Çaldı" başlığıyla yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Mobil Uygulaması'nın, vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarından randevu aldığı ücretsiz randevu kanallarından biri olduğu belirtilen açıklamada, "MHRS, iOS ve Android uygulamaları bilgi güvenliği prosedürlerine uygun olarak yüksek güvenlik önlemleriyle donatılarak hizmete sunulmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MHRS taklidi yapan siteler içerisinden Bakanlığımıza ait MHRS uygulamasının açılması/gösterilmesi teknik olarak mümkün değildir. MHRS verilerine ulaşılması ve yazılımın kopyalanması kesinlikle söz konusu değildir.

Haberlerde geçen uygulama, MHRS’nin mobil uygulamasının giriş sayfasını taklit ederek vatandaşların kullanıcı giriş bilgilerini ele geçirmeye yönelik bir girişimdir. Zaman zaman benzer şekilde bankaların sitelerinin taklit edildiği de vakidir.

iOS ve Android marketlere yüklenen resmi MHRS Uygulamasında hizmeti Sunan/ Satıcı: T.C. Sağlık Bakanlığı gibi resmi bilgiler yer almaktadır. Vatandaşların bu bilgilerin varlığından emin olması bu tür sahte uygulamaların kullanımının önüne geçilmesi bakımından oldukça önemlidir."

Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşların mağdur olmasını engellemek için sahte uygulamalar tespit edildikçe ilgili makamlarla irtibata geçilerek kapatılmasının sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Habere konu olan uygulamalarla ilgili de mobil marketlerden kapatma süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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