Sağlık Bakanlığından doktora şiddete kınama

Sağlık Bakanlığı, Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta yakınlarının bir doktor ile asistanını darp etmesini kınadı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün yaşanan şiddet olayı büyük üzüntüye neden olmuştur. Hiçbir nedenle mazur görülemeyecek şiddet olayı, anne adayı ve yakınlarının anne karnında kalbi duran bebekleriyle ilgili bilgilendirildiği sırada yaşanmıştır. 10 kişi oldukları belirlenen hasta yakınları uzman doktorumuzla asistanına fiziki şiddet uygulamıştır" denildi.
Saldırganlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu, yüzünden ve kolundan yaralanan doktorların darp raporu aldığı belirtildi. Açıklamada, "Her koşulda işini yaparak sağlık hizmeti sunma mücadelesi veren sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınıyor, Bakanlık olarak olayın takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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