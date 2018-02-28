Sağlık Bakanlığı’ndan hastane başhekimlerine teşekkür

Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici ve Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle’ye, organ bağışı konusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından Teşekkür Belgesi verildi.

Başhekimlere belgeleri Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge tarafından verildi. Belgelerin takdimi sırasında konuşan Bilge, Türkiye’de 25 bin insanın organ nakli beklediğine dikkat çekti. Her yıl listeye 6 binin üzerinde yeni hastanın eklendiğine vurgu yapan Bilge, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de organ yetmezliği nedeniyle organ nakli bekleyen hastalar önemli sorun oluşturmaktadır. Bakanlığımızın organ bekleme listesinde kayıtlı 25 bin hasta organ beklemekte ve bu listeye her yıl 6 binin üzerinde yeni hasta eklenmektedir. Ülkemizde organ nakli hizmetlerinin iyileştirilmesi ile ilgili yapılmakta olan çalışmalarda beyin ölümü bildirimi ve kadavra donör sayısının arttırılması bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasındadır. Ülkemizde beyin ölümü ve donör bildirimi yetersiz olduğu için nakillerin yüzde 75’i canlı donörlerden yapılmaktadır. Oysa Avrupa ülkelerinde beyin ölümü ve donör tespiti yüksek olduğu için nakillerin yüzde 70-80’ni kadavra donörlerden yapılmaktadır" dedi.