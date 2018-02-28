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Sağlık Bakanlığı’ndan hastane başhekimlerine teşekkür

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.02.2018 12:24 | Son Güncelleme

Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.

Sağlık Bakanlığı’ndan hastane başhekimlerine teşekkür

Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici ve Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle’ye, organ bağışı konusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından Teşekkür Belgesi verildi.
Başhekimlere belgeleri Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge tarafından verildi. Belgelerin takdimi sırasında konuşan Bilge, Türkiye’de 25 bin insanın organ nakli beklediğine dikkat çekti. Her yıl listeye 6 binin üzerinde yeni hastanın eklendiğine vurgu yapan Bilge, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de organ yetmezliği nedeniyle organ nakli bekleyen hastalar önemli sorun oluşturmaktadır. Bakanlığımızın organ bekleme listesinde kayıtlı 25 bin hasta organ beklemekte ve bu listeye her yıl 6 binin üzerinde yeni hasta eklenmektedir. Ülkemizde organ nakli hizmetlerinin iyileştirilmesi ile ilgili yapılmakta olan çalışmalarda beyin ölümü bildirimi ve kadavra donör sayısının arttırılması bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasındadır. Ülkemizde beyin ölümü ve donör bildirimi yetersiz olduğu için nakillerin yüzde 75’i canlı donörlerden yapılmaktadır. Oysa Avrupa ülkelerinde beyin ölümü ve donör tespiti yüksek olduğu için nakillerin yüzde 70-80’ni kadavra donörlerden yapılmaktadır" dedi.

"Her bir donör en az 5 hastanın hayata tutunabilmesi için umut demek"
Bu oranlardan dolayı toplumun organ bağışı noktasında bilinçlendirilmesi için çalışmaların devamlılığın önemine değinen Bilge, "Bu nedenle özellikle toplumu organ bağışının önemi konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra beyin ölümü ve kadavra donör tespitinin arttırılmasına yönelik sağlık personelinin
eğitim çalışmaları da sürdürülmektedir. Her bir beyin ölümü tespiti potansiyel bir donör demek, her bir donör de en az organ bekleyen 5 hastanın hayata tutunabilmesi için umut demektir. Burada öncelikle hastane yöneticilerine, yoğun bakım personeline, organ bağışı koordinatörlerine ve tüm sağlık personeline önemli görevler düşmektedir. İlimizde bu yönde özverili çalışma gösteren personeller adına Bakanlığımızca düzenlenen teşekkür belgelerini Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekimimiz Uzm. Dr. Yaşar Bildirici ve Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimimiz Uzm. Dr. Mustafa Karagülle’ye takdim ettik" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı’ndan hastane başhekimlerine teşekkür

Sağlık Bakanlığı’ndan hastane başhekimlerine teşekkür

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