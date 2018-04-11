Sağlık Bakanlığından Manisa’ya birincilik ödülü

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, 2017 yılında kolon kanser taramalarında Türkiye birincisi, rahim ağzı kanseri taramalarında ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, kanser taramalarında Türkiye genelinde elde ettikleri başarı nedeniyle tüm personelini kutladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Yemenici, "Kanser hem dünyada hem de ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci ölüm sebebi olması açısından önemli bir toplum sağlığı problemidir. Özellikle ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla ölümün yok edilebildiği ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türlerini göz önüne alırsak korunmanın önemi artmaktadır Dünyada ve Türkiye’de kanserin önemli bir kısmı önlenebilen kanserlerdir. Kanser türlerinin uyarılarını erken keşfetmek, bulgularını araştırmak ve ileri tetkik için hastaların sevk edilmesi erken tanı şansını arttırmaktadır. Bu nedenle, kanserde erken tanı programları toplumun, sağlık çalışanlarının ve politika oluşturucularının bilgisini arttırmayı hedeflemeli, erken tanı olanakları hakkındaki farkındalığı arttırmalıdır. Ülkemizde meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütülmektedir. Kanser taramaları uluslararası standartlarda yürütülmekte; rahim ağzı kanseri uluslararası kanser tarama rehberlerinde de yer alan HPV-DNA testi ile taranmaktadır. Smear ile tarama sonucu pozitif saptanan 100 bin olgudan sadece 4’ünde kanser tespit edilirken, şu an HPV testi pozitif olan 100 bin olguda 400 kanser öncülü lezyon ve 45 kanser vakası yakalanmaktadır. Ayrıca tespit edilen kanser olgularının yüzde 90’dan fazlası 1. evre olup yılda yüzlerce kadının hayatı kurtulmaktadır. Böyle önemli toplum tabanlı kanser tarama programı kapsamında; 2017 yılı İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Tarama Birimi, KETEM merkezlerimiz, Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerindeki tüm ilçe sağlık müdürlerimiz, ilçe sağlık müdürlüğü kanser birimi çalışanlarımız ve aile sağlığı merkezlerindeki tüm çalışanlarımızın 2017 yılı boyunca özverili çalışmaları sonucunda; GGK (kolorektal kanser) taramalarımızda yıllık hedef nüfusumuzun yüzde 50’sinin kolorektal kanser taramalarını yaparak, hedef nüfusu 100 bin üstü olan iller arasında birincilik ödülünü almaya hak kazandı. Yine ilimiz olarak HPV-DNA (rahim ağzı) taramalarımızda da hedef nüfusumuzun yüzde 61’ne rahim ağzı kanseri taramalarını yaparak, hedef nüfusu 100 bin altı olan iller arasında üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı" dedi.