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Sağlık Bakanlığından "Meksika Biber Hapı" uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.07.2018 12:37 | Son Güncelleme

"Meksika Biber Hapı isimli ürün Bakanlığımızca onaylı/izinli bir ürün değildir" - "İlaç olmadığı halde ilaç izlenimi verilerek reklam ve tanıtımları yapılan bu ve benzeri ürünlere vatandaşlarımızın kesinlikle itibar etmemesi ve satın almaması büyük önem arz etmektedir" - "Bahsi geçen ürünlerin analizinin yapılması için sipariş verilecek ve analiz sonuçlarında etkin madde tespit edilmesi durumunda gerekli adli ve idari işlemler başlatılacak"

Zayıflama hapı olarak satılan ve ölüm riski taşıyan "Meksika Biber Hapı"nın, Sağlık Bakanlığınca onaylı veya izinli bir ürün olmadığı, ürünün tekrar piyasaya çıkması üzerine incelemeye alınacağı ve analiz sonuçlarında etkin madde tespit edilmesi durumunda gerekli adli ve idari işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından, ölümlere neden olduğu iddialarıyla medyada yer alan "Meksika Biber Hapı" isimli ürünün internet üzerinden satışının devam etmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu ürünün kilo vermeyi sağladığı belirtilerek internet siteleri ve sosyal medya platformlarında zayıflama ilacı adı altında satıldığı aktarılan açıklamada, "Öncelikle 'Meksika Biber Hapı' isimli ürün Bakanlığımızca onaylı/izinli bir ürün değildir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz, 2016 yılından bu yana toplamda 423 internet sitesini Biber Hapı, Pepper Time gibi isimlerle de anılabilen Meksika Biber Hapı nedeniyle Erişim Sağlayıcıları Birliğine bildirmiştir. Öte yandan, internet sitelerinde yapılan son incelemelerde bahsi geçen ürünlerin üzerinde ve açıklama kısımlarında ilaç etkin maddesi olan 'sibutramin' ibaresine rastlanılmamıştır. Bununla birlikte bahsi geçen ürünlerin analizinin yapılması için sipariş verilecek ve analiz sonuçlarında etkin madde tespit edilmesi durumunda gerekli adli ve idari işlemler başlatılacaktır. Tarafımızca yürütülen mücadelenin yanında, ilaç olmadığı halde ilaç izlenimi verilerek reklam ve tanıtımları yapılan bu ve benzeri ürünlere vatandaşlarımızın kesinlikle itibar etmemesi ve satın almaması büyük önem arz etmektedir."

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"Meksika Biber Hapı" analiz ilaç inceleme Sağlık Bakanlığı zayıflama hapı

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