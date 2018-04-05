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Sağlık Bakanlığından "menenjit" açıklaması:

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.04.2018 15:25 | Son Güncelleme

"Ülkemizde 2016 yılında 29, 2017 yılında 33 hastaya meningokoksik menenjit tanısı konulmuş ve hiçbirinde salgın durumu yaşanmamıştır"

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'de 2016'da 29, 2017'de ise 33 hastaya meningokoksik menenjit tanısı konulduğu ve hiçbirinde salgın durumunun yaşanmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde medyada Tekirdağ'da menenjit salgını olduğuna yönelik haberlerin yer aldığı, haberde adı geçen hastaya henüz tanı konulmadığı belirtildi.

Tanı için laboratuvar çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, hastanın mevcut durumuna yönelik gerekli koruma ve kontrol önlemlerinin alındığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir salgın veya olağanüstü bir durum söz konusu değildir. Hastanın tedavisi halen hastanede devam etmektedir. Her ihtimale karşı hasta ile teması olduğu saptanan tüm kişilere koruyucu tedavi başlanmıştır. Geçmiş yılların verilerine bakıldığında ülkemizde 2016 yılında 29, 2017 yılında 33 hastaya meningokoksik menenjit tanısı konulmuş ve hiçbirinde salgın durumu yaşanmamıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Menenjit Sağlık Bakanlığı

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