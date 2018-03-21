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Sağlık Bakanlığından soruşturma

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.03.2018 11:59 | Son Güncelleme

"Yumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delindi" haberleri üzerine, Sağlık Bakanlığınca ilgililer hakkında soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanlığınca, "Yumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delindi" iddiaları üzerine, ilgililer hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delindi" başlığıyla yer alan haberdeki iddialar üzerine, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce ilgililere inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu iddiaların titizlikle incelendiği, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

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Sağlık Bakanlığı soruşturma Yumurtalık kisti

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