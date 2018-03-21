Sağlık Bakanlığından soruşturma

Sağlık Bakanlığınca, "Yumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delindi" iddiaları üzerine, ilgililer hakkında soruşturma başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delindi" başlığıyla yer alan haberdeki iddialar üzerine, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce ilgililere inceleme başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu iddiaların titizlikle incelendiği, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı bildirildi.
Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Adalet Bakanı Gül: Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında kırmızı bülten süreci başlatıldı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
AİHM'den Cem Uzan kararı: Erdoğan'a hakaret kararı ifade özgürlüğü ihlali
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Bir bir itiraf etti! Öğrencilerini baş başa kalacağı bir yere götürüp...
Okuyucu Yorumları 0 yorum