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Sağlık Bakanlığından yönetmelik değişikliği

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.04.2018 13:39 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca "Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı - Yönetmelik değişikliğine göre, ÜYTE klinik uygulamaları sertifikalı eğitim programına, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tabipler başvurabilecek - Ayrıca, ÜYTE laboratuvar uygulamaları sertifikalı eğitim programına, tabip ve histoloji ve embriyoloji uzmanı tabipler ile tıp fakültelerinin histoloji ve embriyoloji anabilim dalında doktora programını tamamlamış olan ve ilgili yönetmelikte belirtilen sağlık meslek mensupları, veteriner hekim ve biyologlar başvurabilecek

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) klinik uygulamaları, sertifikalı eğitim programına, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tabipler başvurabilecek.

"Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğine göre, ÜYTE klinik uygulamaları sertifikalı eğitim programına, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tabipler; ÜYTE laboratuvar uygulamaları sertifikalı eğitim programına ise tabip ve histoloji ve embriyoloji uzmanı tabipler ile tıp fakültelerinin histoloji ve embriyoloji anabilim dalında doktora programını tamamlamış olan ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik"te belirtilen sağlık meslek mensupları, veteriner hekim ve biyologlar başvurabilecek.

Öte yandan, "Müstakil Merkezin Devrinde Ruhsatname İçin Gerekli Belgeler" ile ilgili maddede yapılan değişikliğe göre de ÜYTE ünite sorumlusu ve ÜYTE laboratuvarı sorumlusu için üremeye yardımcı tedavi uygulamaları eğitim sertifikası, sertifika tescil tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Bu süre içerisinde bir ÜYTE merkezinde en az 6 ay görev yapıldığı, ilgili müdürlükten alınacak yazı ile belgelendirilecek. Bu süre içerisinde bir ÜYTE merkezinde çalışılmamış ise 5 yıllık sürenin bitiminden sonra 2 ay süre ile tazeleme eğitimi alındığı, zorunlu olarak belgelendirilecek.

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Sağlık Bakanlığı üreme sağlığı yönetmelik değişikliği

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