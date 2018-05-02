Sağlık Bakanlığından yönetmelik değişikliği

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bakanlık ve bağlık kuruluşlarının döner sermaye işletmeleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili yönetmeliğin başlığında yer alan "bağlı kuruluşlarının" ifadesinin çıkarıldığı yönetmelik değişikliğine göre, yönetmelikle Bakanlık döner sermaye işletmelerinin idaresi, sermayesi, gelir ve giderleri ile bütçe işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, Bakanlık merkez birimlerinde işletme birim yöneticileri harcama yetkisini, işletme biriminde hiyerarşik olarak en yakın yöneticilere; İl Sağlık Müdürü, Sağlık Müdürlüğü İşletme birimlerinde hiyerarşik olarak en yakın yöneticilere, işletme birimi kurulan Sağlık Tesislerinde ise işletme birimi yöneticisine devredebilecek.

Döner sermaye işletmesinin mali ve muhasebe işlemleri, ilgili mevzuata göre görevlendirilecek muhasebe yetkilisi tarafından yürütülecek. İhtiyaç duyulması halinde, döner sermaye muhasebe yetkilisine yardımcı olmak üzere muhasebe yetkilisi yardımcıları görevlendirilebilecek.