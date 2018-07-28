Sağlık Bakanlığının seferber olduğu küçük Zeynep taburcu oldu

Sivas'ta traktörün pervanesine kaptırması sonucu kopan parmağı Antalya'da dikilen 4 yaşındaki Zeynep Çağlar, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Yıldızeli ilçesi Sarıyar köyünde traktörün pervanesine kaptırması sonucu sağ el parmağı kopan ve Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle ambulans uçak ve helikopterle Antalya'nın Kumluca ilçesine sevk edilen Çağlar'ın tedavisi tamamlandı.

İlçede özel bir hastanede parmakları dikilen ve 10 günlük tedavi uygulanan Çağlar, hastaneden taburcu edildi.

Operasyonu gerçekleştiren ekipten ortopedi ve travmatoloji uzmanı Op. Dr. Hüseyin Balkarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın kendilerine geldiğinde sağ el baş parmağı ile üçüncü ve dördüncü parmaklarındaki ciddi yaralanmaları onardıklarını, ikinci parmağı ise diktiklerini anlattı.

Operasyon sonrası kan dolaşımı sağlanmasının önemli olduğunu vurgulayan Balkarlı, şunları ifade etti:

"Geldiğinde sağ el baş parmağı ile üçüncü ve dördüncü parmaklarında ezilme tarzında yaralanmaları vardı. Biz her üç parmağa da müdahale etmiştik, özellikle ikinci parmağı kötü yaralanmıştı. Kopan ikinci parmağını da dikmiştik. Fakat dolaşımın devamlılığını sağlayamadık ve o parmağı orta seviyeden almak zorunda kaldık. Diğer parmaklarında her hangi bir sıkıntısı yok."