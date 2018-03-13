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Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden İHA’ya ve Türkiye Gazetesi’ne ödül

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2018 17:23 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Şahane Medya Ödülleri’ sahiplerini buldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Şahane Medya Ödülleri’ sahiplerini buldu. Ödüle layık görülen İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mustafa Esen ve Türkiye Gazetesi Sağlık Editörü Ziyneti Kocabıyık, düzenlenen programla ödülünü aldı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı ve Şahane Medya Ödülleri programı Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile üniversite yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Program İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlarken, 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili öğrenciler tarafından konuşmalar yapıldı.
Öğrencilerin konuşmasından sonra kürsüye gelen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl, 2015 yılında kurulan üniversitenin hem Türkiye’de hem de dünyada örnek olabilecek bir üniversite olması için yola çıktıklarını ifade etti. Üniversitenin çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Erdöl, hedeflerinin dünya üniversiteleri ile yarışmak olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Televizyon, gazete, dergi ve internet gibi medyanın her alanında sağlık haberlerini özendirme, teşvik ve teşekkür amaçlı jüri komitesi tarafından belirlenen ödüller, sahiplerini buldu. Çok sayıda medya kuruluşundan gazetecilere ödül verilirken, İHA Muhabiri Mustafa Esen “Hayattan kopmadan bağımlılıklarınızdan kopmak mümkün” haberi ile röportaj-söyleşi ödülüne layık görülürken, Türkiye Gazetesi Ziyneti Kocabıyık da En Başarılı Sağlık Editörü seçilerek ödüle layık görüldü. İHA Muhabiri Mustafa Esen ödülünü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadet Yazıcı’dan aldı.

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