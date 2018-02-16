Sağlık çalışanları eğitimden geçti

Bartın’da gerçekleştirilen Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) uygulayıcı eğitimleri tamamlandı.

Bartın Sağlık Müdürlüğü tarafından, sağlık çalışanlarına yönelik Yenidoğan Canlandırma Programı eğitimi düzenlendi. Amasra’da bir otelde gerçekleşen eğitimlere Bartın Devlet Hastanesi, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Sağlık Müdürlüğü ve Özel Aktıp Merkezinde görevli 48 sağlık çalışanı katıldı. Eğitimlerde Ebe Derya Çelik, Dr. Hakan Uludağ, Sağlık Memuru Mehmet Akif Terli, Dr. Ayşen Çankaya, Dr. Gül Kılıç, ATT Emre Ay, Doç Dr. Cumhur Aydemir ve Anestezi Teknisyeni Kadri Çelik eğitmen olarak yer aldı.

Eğitimlerin ardından düzenlenen törenle katılımcılara sertifikaları teslim edildi. Törene İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, Bartın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Abdullah Danışman ve sağlık personelleri katıldı. Törende yapılan eğitimlerle ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, “Tüm dünyada her yıl dört milyon bebek doğumdan sonraki ilk bir ay içinde hayatını kaybetmektedir. Bunların üç milyon ilk hafta içerisinde hayatını kaybetmektedir. Yenidoğan ölüm nedenleri içinde doğum asfiksisi, prematüre ve konjenital anomaliler ön plana çıkmaktadır. Doğum asfiksisi dünyada her yıl gerçekleşen dört milyon yenidoğan ölümünün yüzde 23’ünü oluşturmaktadır. Asfiksiden ölümlerin önemi, bu ölümlerin önlenebilir olmasından kaynaklanmaktadır. Program kapsamında yurt çapında doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Uygulayıcı Eğitimleri gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.