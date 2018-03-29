Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı müjdesi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık çalışanlarına yıpranma hakkına ilişkin, "Yasa paketi hazır, Bakanlar Kurulu'ndaki ilk sunumu yaptık ve önümüzdeki ilk günlerde Meclis'e gelecek. Son şekli Meclis'te sunulacak metinde görülecek ama şu kadarını söyleyeyim, yıpranma yer alacak." dedi. Demircan, CNN Türk canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Yayımlanan RTÜK Yönetmeliği'nde çocuk programları ve çocuk kanallarında bazı gıdalara yönelik uygulanacak reklam yasağının anımsatılarak, Sağlık Bakanlığınca bu gıdaların yer alacağı kırmızı, turuncu ve yeşil listelerin hazırlanıp hazırlanmadığının sorulması üzerine Demircan, listelerin tamamlandığını bildirdi. Demircan, "Listeler hazırlandı ve RTÜK'e gönderildi. RTÜK bu uygulamaları takip edecek." yanıtını verdi. Listelerin içeriği hakkında bilgi veren Demircan, "Listede, 5 kalem için gıda yasakları var. Bunlar, çikolata, şeker ve şekerlemeler, bisküvi, kekler, cipsler, meyve suları, gazlı içecekler ve enerji içecekleri ile yenilebilir buzlar. Kesinlikle bunların reklamı çocuk programlarında yapılamayacak ve erişkinler için kuşaklarda yapılıyorsa bile alt yazıyla bunlar hakkında uyarı olacak." diye konuştu.

Demircan, listede yer alan diğer gıdalara ilişkin ise şu bilgileri verdi: "Turuncu bant denilen gıdalar kapsamında ise bunlar belli kurallara uydukları zaman reklamları yayımlanabilecek. Bunlar da tuzlu ve baharatlı atıştırmalıklar, sütlü içecekler, diğer içecekler, kahvaltılık gevrekler, yoğurtlar, süt, krema ve diğer benzer besinler, peynir, tüketime kolay hazırlanan gıdalar, tereyağı, katı yağlar, sıvı yağlar, ekmek ve ekmek ürünleri belli kurallar içerisinde uyması halinde reklamları yapabilecekler. Yeşil kısımda ise taze, dondurulmuş et, tavuk, balık, taze ya da dondurulmuş sebze, meyve ve bakliyat, süt, yoğurt, ayran, peynir gibi yiyecekler." Bakan Demircan, yayın yasağının 15 gün sonra başlayacağını anımsattı. Demircan, Bakanlığın görevinin sadece tedavi değil, aynı zamanda hastalanmayı önlemeye yönelik çalışmalar da olduğunu ifade ederek, tüketim alışkanlıklarındaki değişikliğin sağlığı olumsuz etkilediğini anlattı. Çevre, temiz içme suyu, doğru beslenme ve yaşam tarzının sağlık üzerinde etkili olduğuna işaret eden Demircan, bunlardan beslenmeyle ilgili durumun ele alındığında 7-9 yaşlarındaki çocuklarda obezitenin giderek arttığının ortaya konduğunu belirtti.

"Çalışmalara göre her 10 çocuktan birinin obez." diyen Bakan Demircan, bunun da doğrudan yanlış beslenmeyle ilgili olduğunu kaydetti. Karbonhidrat ağırlıklı gıdaların, trans yağların obezite gelişmesinde önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Demircan, sağlıklı bir gelecek için beslenme alışkanlığının düzeltilmesi gerektiğini anlattı. - "Nişasta bazlı şeker kotası düşürüldü" Nişasta bazlı şekerlerin (NBŞ) gıdalarda kullanılmasına yönelik olarak da Demircan, toplumdan gelen talepler ve bilimsel öneriler doğrultusunda çalışmalar yapıldığını aktardı. Demircan, "Biz, nişasta bazlı şekerler konusunda toplumu uyarmaya başlamıştık. Toplumdan ve siyasal iradeden gerekli yansıma geldi ve kota düşürüldü. Diğer şekerler de sağlık için sıkıntı oluşturuyor. Dolayısıyla biz toplumun bilinç düzeyi yükseldikçe talebin artacağını biliyoruz. Toplumun talepleri ve bilimin gerekleri yerine getirilecek." diye konuştu. "Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin gündeme gelmesiyle birlikte şeker pancarı yerine NBŞ firmalarının öne çıkacağı yönünde eleştiriler var. Bunlara katılıyor musunuz, Sağlık Bakanı olarak böyle bir endişeniz var mı?" şeklindeki soru üzerine de Demircan, "Niye olsun? Öyle bir endişeyi ortaya çıkaracak öyle bir uygulama yok. Tersine nişasta bazlı şeker kotası düşürüldü." ifadesini kullandı.

- "Son şekli verildiğinde açıklanacak" Çocuklara yönelik cinsel istismara yönelik yapılan çalışma hakkında da bilgi veren Demircan, "Kimyasal hadım yasalaşacak mı? Basına sızan bilgilere göre, hapis cezası sonrasında 5 yıllık bir tedavinin öngörüldüğü belirtiliyor. Son urum nedir?" sorusuna bunun birçok Bakanlığı ilgilendiren bir konu olduğu yanıtını verdi. Demircan, Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiren yönleri ele aldıklarını, bunu ilgili yerlere bildirdiklerini ve Adalet Bakanlığı ile gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Son şekli verildiğinde açıklanacak." dedi. Henüz tamamlanmamış bir konuda daha fazla bilgi verilemeyeceğini vurgulayan Demircan, şöyle devam etti: "Bu yüz kızartıcı, insanın vicdanını kanatan hadisenin önüne geçmek için yapılması, alınması gereken tedbirler neyse en ağır şekilde alınsın kararlılığıyla yola çıktık. Teknik konular aşamasına daha şu anda gelmedik, karar konusundayız. Muhalefetle de konu paylaşılıyor. Son şekli verildiğinde de kamuoyuyla paylaşılacak. Ama şunu bilsin ki kamuoyu, Türkiye, çocuk istismarına yönelik en sert tedbirleri alma kararlığındadır. Muhalefette de iktidarda da aynı kararlılık var."

Sağlık Bakanı Demircan, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına ilişkin yeni bir çalışmanın söz konusu oluğunu ifade ederek, bu konuda uluslararası bir kongre düzenleneceği bilgisini paylaştı. Kongrenin nisan ayında ve İstanbul'da gerçekleştirileceğini belirten Demircan, "Biz tek tek Anadolu'daki bu birikimi gün yüzüne çıkarmaya ve bilimsel kayıtlarını oluşturmaya çalışıyoruz. Bu konudaki bitkileri de hem tespit etmek hem de insanlığın hizmetine sunmak noktasındayız." diye konuştu. Acillerde nöbetçi hekim uygulamasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Demircan, büyükşehirlerde 60-65 hastanenin normalin üstünde bir yoğunluğa sahip olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi: "Acile müracaat eden vatandaşımızın müracaatını alırız, onu değerlendiririz. Ama sonuçta görüyoruz ki gelenlerin yüzde 30'u gerçekten acil, yüzde 70'i acil olmayabilir. Bu durumda yüzde 70'i de değerlendirmeliyiz. Gündüz poliklinik yapmayan ya da yapamayan doktorlarımıza 16-23 arası poliklinik hizmeti koyarak, acil olmayan yeşil alan denilen hastalara poliklinik hizmeti verilmeye başlandı. Dolayısıyla acilde hekim bekleme süresini düşürdük."