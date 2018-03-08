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Sağlık çalışanlarından “Kadınlar Günü” klibi

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.03.2018 10:56 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla bir video çeken Özel Egesante Tıp Merkezi çalışanları, tüm kadınların eşitlik içinde, şiddetten uzak, başarılı, sağlıklı, bireysel özgürlüğüne sahip ve aynı zamanda sosyal toplumda mutluluk içerisinde bir yaşam sürmelerini diledi.İzmir’de bulunan Özel Egesante Tıp Merkezi’nin çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için bir video klip çekti.

8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla bir video çeken Özel Egesante Tıp Merkezi çalışanları, tüm kadınların eşitlik içinde, şiddetten uzak, başarılı, sağlıklı, bireysel özgürlüğüne sahip ve aynı zamanda sosyal toplumda mutluluk içerisinde bir yaşam sürmelerini diledi.
İzmir’de bulunan Özel Egesante Tıp Merkezi’nin çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için bir video klip çekti. Klipte tüm ülkeye mesaj veren çalışanlar, tüm kadınların eşitlik içinde, şiddetten uzak, başarılı, sağlıklı, bireysel özgürlüğüne sahip ve aynı zamanda sosyal toplumda mutluluk içerisinde bir yaşam sürmesi dileklerinde bulundu.
Merkezdeki kadın çalışanların Kadınlar Günü kutlanırken her birine karanfil hediye edildi. Özel Egesante Tıp Merkezinde bugün 13.00- 17.00 saatleri arasında düzenlenecek Kadınlar Günü etkinliğinde tüm kadınlara ücretsiz plastik cerrahi muayeneleri yapılıp, sürpriz çekilişlerle birlikte hediyeler verilecek.

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