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Sağlık Camiası düğünde buluştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.02.2018 14:35 | Son Güncelleme

Gaziantep (İHA)-Özel Gaziantep Anka Hastanesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Ekber Atay ile Özel Hatem Hastanesi Hasta Hakları Sorumlusu Ezgi Kök düzenlenen görkemli düğün töreni ile dünya evine girdi.Düğün törenine Atay ve Kök aileleri, Özel Gaziantep Anka Hastanesi ile Özel Hatem Hastanesi yönetici, doktor ve çalışanları ile iş ve siyaset dünyasından çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Sağlık Camiası düğünde buluştu

Gaziantep (İHA)-Özel Gaziantep Anka Hastanesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Ekber Atay ile Özel Hatem Hastanesi Hasta Hakları Sorumlusu Ezgi Kök düzenlenen görkemli düğün töreni ile dünya evine girdi.
Düğün törenine Atay ve Kök aileleri, Özel Gaziantep Anka Hastanesi ile Özel Hatem Hastanesi yönetici, doktor ve çalışanları ile iş ve siyaset dünyasından çok sayıda seçkin davetli katıldı. Davetlilerin alkışları eşliğinde salona giren çiftin nikahını Şahinbey Belediyesi nikah memuru Mehmet Tilki kıyarken, nikah şahitliklerini Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu ve Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen yaptı. Ömür boyu bir mutluluğa “evet” diyen genç çift ilk danslarını yaptıktan sonra, kendilerini bu mutlu günde yalnız bırakmayan davetlilere tek tek teşekkür etti. Genç çift ve davetliler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi.
Törende davetliler, Türk ve Özbek şarkıları eşliğinde pisti bir an olsun boş bırakmazken, gelin ve damat da oyunları ile konuklara eşlik etti.

Sağlık Camiası düğünde buluştu

Sağlık Camiası düğünde buluştu

Sağlık Camiası düğünde buluştu

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