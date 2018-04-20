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Sağlık Hatıra Ormanı’na 400 fidan dikildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

Kırklareli’nde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanları ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Sağlık Hatıra Ormanı’na 400 adet fidan dikildi.Kofçaz ilçe yolunda bulunan Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hatıra Ormanı’na, İl Sağlık Müdürü Dr.

Kırklareli’nde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanları ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Sağlık Hatıra Ormanı’na 400 adet fidan dikildi.
Kofçaz ilçe yolunda bulunan Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hatıra Ormanı’na, İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit ve İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından 400 adet çam fidanı dikildi. Fidan dikimi sonrası üzerinde Trakya şivesi ile “Ep gene bu ekimler, emşireler bizim için çalışır be yaa” yazılı pankart açıldı.

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