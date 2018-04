Sağlık herkes için her yerde

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 yılı Dünya Sağlık Günü için “Herkes, Her Yerde” temasını ilan ettiğini söyleyen Uzm. Dr. Sevim Erkmen, sağlığın insan yaşamının doğumu ile birlikte elde edilen bir hak olduğunu söyledi.

Sağlıklı toplumların oluşabilmesi için toplumun en küçük yapı taşı olan çocukların sağlıklı olması gerektiğini ve Dünya Sağlık Örgütü’nün toplumları sağlık konusunda bilinçlendirmekle ilgili önemli bir göreve sahip olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sevim Erkmen, Dünya Sağlık Örgütü’nün halk sağlığı ile ilgili her yıl bir konu seçilerek bu konu çerçevesinde tüm dünyada çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi. Uzm. Dr. Erkmen, sağlıklı yaşam hakkını her insanın doğumu ile birlikte elde ettiğini ve sağlıklı toplumların en küçük yapı taşı olan sağlıklı çocukların yetiştirilmesi ile başladığını da ifade ederek, toplumda çocuk sağlığının önemine dikkat çekti.

2018 sağlık teması “Herkes, Her Yerde”

Sağlığın bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlandığını da ifade eden Uzm. Dr. Erkmen, bu nedenle bu hafta içerisinde insanların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirildiğini ve çeşitli etkinliklerle sağlığın hayatımızdaki öneminin vurgulandığını kaydederek, Dünya Sağlık Örgütü’nün insanların en yüksek sağlık düzeyine sahip olma haklarını gerçekleştirebilmeleri ilkesi üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 yılı Dünya Sağlık Günü için “Herkes, Her Yerde” temasını ilan ettiğini de söyleyen Uzm. Dr. Sevim Erkmen, bu yıl 70. yıldönümü kutlanan ve herkes için sağlığın vurgulandığı etkinliklerde, dünya liderlerini, 2015 yılında sürdürebilir kalkınma hedeflerini kabul ettikleri zamanki taahhütleri yerine getirmeye ve tüm insanların sağlığını daha da iyileştirmek için somut adımlar atmaya çağırdıklarını belirtti. Uzm. Dr. Erkmen, bu çağrının herkesin her yerde mali sıkıntıya maruz kalmadan temel sağlık hizmetlerine erişebilmesini sağlamak anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.

Evrensel Sağlık Kapsamı (UHC) hakkında da değerlendirmelerde bulunan Uzm. Dr. Erkmen, UHC’nin tüm insanların ve toplumların maddi sıkıntıya maruz kalmadan ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini almalarını ve bu hizmetlerin kalitesinin, insanların sağlığını iyileştirecek kadar iyi olmasını sağladığını söyledi. Ayrıca UHC’nin, bireyler için yalnız tıbbi tedavi ile ilgili değil, aynı zamanda halk sağlığı kampanyaları ile büyük popülasyonlara yönelik hizmetleri de kapsadığını belirten Uzm. Dr. Erkmen, “UHC, sadece bir sağlık hizmeti ve bir ülkenin sağlık sistemini finanse etmekle ilgili değildir. Sağlık sisteminin tüm bileşenlerini kapsar. Sağlık hizmetleri sunan sistemler ve sağlık hizmeti sağlayıcıları, sağlık tesisleri ve iletişim ağları, sağlık teknolojileri, bilgi sistemleri, kalite güvence mekanizmaları yönetişim ve mevzuatı kapsar" dedi.