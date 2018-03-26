Sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götüren uygulama

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Fizik Tedavi Bölümü’nün hayata geçirdiği “Evde fizik tedavi” uygulaması kapsamında hemipleji (felç-inme) omurilik sinir kesileri, parkinson, MS, Muskuler Distrofi ve çocuk felci gibi hastalıklarda hastaneye gelemeyecek durumda olan hastalara evinde tedavisi yapılıyor. Ücretsiz olan bu uygulamada fizik tedavi hekimlerine muayene olup hekimin uygun gördüğü hastalar. ünitede adres iletişim bilgilerini verdikten sonra görevli fizyoterapist hekimin yazdığı programa ve seans süresine göre hastaya evinde sağlık hizmeti veriliyor. Uygulama ile hastanede yatak sırasını beklemeden tedavisine başlanan hastanın bir an önce sağlığına kavuşması aynı zamanda hastanedeki yatak sırasının azalması hedefleniyor.