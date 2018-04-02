Sağlık konferanslarında ’Çocuk Astım ve Alerjisi’ konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SAÜEAH işbirliği ile düzenlenen sağlık konferanslarında bu hafta ‘Çocuk Astım ve Alerjisi’ konuşulacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) işbirliği ile düzenlenen sağlık konferansları devam ediyor. Bu kapsamda ‘Çocuk Astım ve Alerjisi’ konulu konferans katılımcılar ile buluşacak. 3 Nisan Salı günü, Orhangazi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programa Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Karadağ konuşmacı olarak katılacak. Yapılan açıklamada, “3 Nisan Salı günü saat 14.30’da Orhangazi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ‘Çocuk Astım ve Alerjisi’ konulu konferansımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadelerine yer verildi.
Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!
Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı
TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
Rusya'dan çok sert çıkış: Soğuk savaşta bile olmayan oldu
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Karısı ve 2 sevgilisiyle bu evde yaşıyor!
Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Okuyucu Yorumları 0 yorum