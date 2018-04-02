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Sağlık konferanslarında ’Çocuk Astım ve Alerjisi’ konuşulacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2018 17:30 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SAÜEAH işbirliği ile düzenlenen sağlık konferanslarında bu hafta ‘Çocuk Astım ve Alerjisi’ konuşulacak.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) işbirliği ile düzenlenen sağlık konferansları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SAÜEAH işbirliği ile düzenlenen sağlık konferanslarında bu hafta ‘Çocuk Astım ve Alerjisi’ konuşulacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) işbirliği ile düzenlenen sağlık konferansları devam ediyor. Bu kapsamda ‘Çocuk Astım ve Alerjisi’ konulu konferans katılımcılar ile buluşacak. 3 Nisan Salı günü, Orhangazi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programa Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Karadağ konuşmacı olarak katılacak. Yapılan açıklamada, “3 Nisan Salı günü saat 14.30’da Orhangazi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ‘Çocuk Astım ve Alerjisi’ konulu konferansımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadelerine yer verildi.

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